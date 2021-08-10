السيادة السوداني: القوات المسلحة قدمت 84 شهيدا خلال استعادة الفشقة

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة ستظل صمام أمان البلاد وعلى جاهزية تامة لحماية حدودها من كل معتد، مشيرا إلى أنها قدمت 84 شهيدًا خلال عملية استعادة منطقة الفشقة (المتاخمة للحدود مع إثيوبيا)، وأنها ستبقى فيها للرد على أي عدوان يستهدف الأراضي السودانية.

وقال البرهان، لدى مخاطبته جنود وضباط الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر (شمالي دارفور) اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة ستعمل مع الشركاء المدنيين وشركاء السلام خلال الفترة الانتقالية لبناء السودان ونشر السلام في ربوعه، مشددًا على انحياز القوات المسلحة لخيار الشعب في ثورة ديسمبر، ووصفه بالانحياز الصادق وأن شركاء الفترة الانتقالية يعملون في انسجام كامل لإنجاز المهام.

وشدد البرهان على ضرورة بناء الثقة بين القوات النظامية المختلفة لتنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية الذي أقرته اتفاقية جوبا لسلام السودان، مجددا حرص قيادة القوات المسلحة على بناء جيش قوى وحديث، ومؤكدًا أهمية إعادة التنظيمات العسكرية القديمة للجيش.

وبشأن أوضاع جنود القوات المسلحة، أكد البرهان أن العمل مستمر مع وزارة المالية للتوصل إلى خارطة لتحسين مرتبات الجنود.