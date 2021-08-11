مصرع عامل صدمه قطار في سوهاج

لقي عامل مصرعه، اليوم، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بدائرة مركز سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغ باصطدام قطار بشخص ووفاته بناحية دائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

تبين أنه أثناء مرور قطار أسباني «أسوان – القاهرة»، إصطدم بالمدعو «محمد.س.م»، 33 سنة، عامل يقيم بدائرة قسم أول سوهاج، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه، ما نتج عنه وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام، وبسؤال شقيقه «رجب.س.م»، 35 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، نفى الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة.