مدبولي يوجه بالإعداد الجيد لمشاركة مصر بالأولمبياد المقبلة

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، المنعقد اليوم الأربعاء، بمدينة العلمين الجديدة، بالإعداد الجيد للأولمبياد المقبلة، وتوفير المتطلبات اللازمة لإعداد المتسابقين واللاعبين بشكل جيد.

وهنّأ رئيس مجلس الوزراء، أبطال مصر الحاصلين على المراكز المتقدمة في أولمبياد طوكيو 2020، وإحرازهم عدداً من الميداليات، قائلاً: «إن ما حققوه من بطولات يعد إنجازاً يدعو للفخر»، معرباً عن تمنياته بإحراز مزيد من البطولات والإنجازات؛ للحفاظ على مكانة مصر عالية.