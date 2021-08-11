وزيرة الصحة تعلن وصول كميات من 3 لقاحات مضادة لكورونا خلال أيام

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر تنتظر وصول كميات من جرعات لقاحات كورونا تضم 3 أنواع مختلفة خلال شهر أغسطس الحالي.

وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم المنعقد في مدينة العلمين الجديدة، أن الأنواع الثلاثة هي كل من «أسترازينيكا» و«سينوفاك»، و«فايزر».

وعرضت الوزيرة خلال الاجتماع تطورات توريد اللقاحات الثلاثة سابقة الذكر، بالإضافة إلى لقاحي جونسون آند جونسون وسينوفارم.