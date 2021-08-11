الصحة: مصر نقلت خبرتها في توفير الأكسجين لمرضى كورونا إلى العرب

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر نقلت خبرتها في توفير الأكسجين الطبي للمرضى، وخصوصاً المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى عدد من الدول العربية الشقيقة.

وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد في مدينة العلمين الجديدة اليوم، أن هناك 29 دولة حول العالم تعاني من تزايد الاحتياج للأكسجين بسبب تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي من شأنه خلق عجز في الأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة، لافتة إلى أن المنظمة دعمت 117 دولة بمكثفات ومولدات أكسجين.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية توفير أماكن للتخزين الاستراتيجي للأكسجين وقت الوفرة، لإعادة سحبه أوقات الأزمة بإجمالي بلغ 3.38 مليون لتر.