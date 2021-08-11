الحكومة تتعاقد مع المصرية للاتصالات لتلقي الشكاوى تليفونيا

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات «WE» لتقديم خدمات تلقي ومتابعة شكاوى المواطنين تليفونياً، ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من مطلع أكتوبر المقبل.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد لتنفيذ 30 عملية تأهيل وتبطين ترع ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف تنفيذ تأهيل 5000 كيلو متر من الترع خلال العام المالي 2021/2022.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.