القبض على شاب هتك عرض رضيعة في الهرم: عمرها 4 شهور

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على شاب بتهمة هتك عرض طفلة «البامبرز» عمرها 4 أشهر، في منطقة الهرم.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب المتهم عمره 19 سنة، اعتدى على الطفلة وأصابها بإصابات بالغة أدت لتعرضها لنزيف، وبحسب التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الهرم، تبين أن الرضيعة تعرضت لتهتك في منطقة حساسة نتيجة الاعتداء عليها.

اعتراف صادم للمتهم

وقال المتهم أمام المباحث، إنه كان بصحبة والد الطفلة لمساعدته في تنظيف سطح المنزل بالهرم، وعندما بدأت الطفلة في البكاء طلب منه والدها أن يحملها ويعطيها لوالدتها، وأثناء نزول الشاب بالطفلة على سلالم العقار قام بهتك عرضها.

التحقيق مع المتهم

وأضاف المتهم أمام فريق البحث الجنائي، أنه فعل تلك الجريمة كنوع من الفضول، وبعد الانتهاء من استجوابه واعترافه بتفاصيل جريمته المروعة، أحيل إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معه بتهمة هتك عرض طفلة رضيعة، وتسببت تلك الواقعة في إحداث حالة من الغضب بين أسرة الطفلة وجيرانها الذين علموا بها.

واتهم والد الطفلة الشاب في محضر الشرطة بهتك عرض طفلته، قائلًا: إنه أئتمن الشاب عليها خاصة أنها طفلة وقت أن طلب منه أن يوصلها لوالدتها، حيث أنه يعمل حارس عقار، وكان بصحبة المتهم أعلى المنزل من أجل تنظيف السطوح وأثناء بكاء طفلته كانت يديه غير نظيفتين فطلب منه حملها وتوصيلها لوالدتها.

وقالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة بصدد اتخاذ قرارًا بإحالة الرضيعة إلى مصلحة الطبي الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها بجانب تقرير الكشف الطبي الذي أثبت الجريمة.