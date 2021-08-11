بـ525 جنيها.. ضعف إيرادات «أحمد نوتردام» يهدده بالرفع من السينمات

لايزال ضعف الإيرادات يهدد الأفلام من الاستمرار في دور العرض السينمائي، حيث أطاح ضعف الإيراد بعدد من الأفلام خلال الفترة السابقة، فيما يعتبر فيلم «أحمد نوتردام» على رأس القائمة الحالية، حيث أنه لم يحقق إيرادات أمس بأكثر من 525 جنيها، ما يهدده بالرفع من دور العرض.

«أحمد نوتردام» يحقق 19 مليون جنيه

واستمر فيلم «أحمد نوتردام» لمدة 13 أسبوعا في دور العرض السينمائي، حقق خلال تلك الفترة إيرادات تقدر بـ19 مليون جنيه، ولكن في الأسبوع الأخير لم تتجاوز الإيرادات27 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

بينما تبدأ دور العرض السينمائي، اليوم، عرض فيلم «موسى» للمخرج بيتر ميمي، ومن المتوقع أن يزيح «موسى» فيلم «أحمد نوتردام» من السينمات، خاصة وأن الفيلم يراهن على قطاع كبير من الجمهور بسبب القصة والأحداث فضلا عن أعمال الجرافيك التي يقدمها الفيلم الجديد.

ولم يكن فيلم «أحمد نوتردام» هو العمل الوحيد الذي رفع من دور العرض بسبب ضعف الإيرادات، حيث سبقه سلسلة طويلة من الأعمال منها فيلم «ديدو»، الذي تم سحبه من السينمات الأسبوع الماضي، ولم يحقق أي إيرادات في آخر يوم له في دور العرض، وعلى مدار الأسبوع الـ12 لم يحقق سوى 4 آلاف جنيه، ومن قبله فيلم «ماما حامل» بطولة النجمة ليلى علوي، وفيلم «ثانية واحدة» بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، بالإضافة إلى فيلم «الشنطة» بطولة بيومي فؤاد.

ومن جانبه أوضح صفوت الهلباوي، نائب مدير التوزيع في شركة «دولار فيلم»، أن ما يحدث أمر طبيعي، حيث يتم سحب الأفلام التي لا تحقق إيرادات مرتفعة عند عرض أفلام جديدة، قائلا لـ«الوطن»: «نجحت تلك الأفلام في تحقيق إيرادات جيدة طوال فترة عرضها، ولكن مع طرح أفلام جديدة يتم سحب الأفلام الأقل تحقيقا للإيرادات».

وأشار الهلباوي إلى أن إيرادات الأفلام السينمائية المعروضة حاليا تعتبر مرضية لدرجة كبيرة، ولكنها لا تعوض المنتجين عن الخسائر التي تكبدوها العام الماضي بسبب أزمة كورونا وتأثيرها على السينما.