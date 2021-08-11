بينهم سيدة.. سقوط تشكيل عصابي للإتجار فى الهيروين بأسيوط

ضبط فريق مباحث قسم شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط، تشكيلا عصابيا مكون من ثلاثة أشخاص، بينهم سيدة، وبحوزتهم 54 تذكرة هيروين قبل توزيعها على عملائهم، خلال حملة شنتها قوات الشرطة، استهدفت خلالها متعاطي المخدرات والمتاجرين بها في دائرة القسم.

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورقسم شرطة أبوتيج بورود معلومات لضباط مباحث القسم برئاسة الرائد أحمد عاصم، أكدتها التحريات، وأفادت بقيام «محمد.س.ع»، وشهرته «كاكا»، و«الحسيني.ع.ي»، 21 سنة، و«سميرة.م.ح»، 38 سنة، ربة منزل، جميعهم يقيمون بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص ترويج مخدر الهيروين.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى إعداد مأمورية برئاسة الرائد أحمد عاصم حمزة وبمشاركة معاوني المباحث، أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزة الأول 15 تذكرة هيروين ومبلغ مالى 850 جنيها وهاتف محمول، وبحوزة المتهم الثانى 19 تذكرة هيروين و600 جنيه وهاتف محمول، وبحوزة المتهمة الثالثة 20 تذكرة هيروين و450 جنيها.

وفى سياق متصل تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط «مصطفى.م.ص»، 34 سنة، عامل، مقيم بدائرة القسم وبحوزته 35 تذكرة هيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والمبالغ المالية من متحصلات البيع، وجرى التحفظ على المضبوطات و تحرير المحاضر اللازمة وإستكمال الإجراءات القانونية.