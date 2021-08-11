وزيرة الصناعة: نقدم تسهيلات للحصول على مشروع بالمجمعات الصناعية

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن المجمعات الصناعية تندرج تحت مسمى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمقصود بالمشروعات الصغيرة هي تلك التي يصل حجم أعمالها حتى 50 مليون جنيه، ويجري العمل على فتح هذه المجمعات الصناعية من أجل جذب المفكر الصغير وأصحاب المشروعات ليأتوا ويعملوا بها.

شروط ميسرة لحصول المواطنين على مجمعات صناعية

وأضافت «جامع» في تصريحات تليفزيونية، أنه أثناء طرح المجمعات الصناعية، جرى وضع شروط ميسرة من أجل حصول المواطنين على تلك المجمعات، خاصة أن فترة الطرح كانت أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مؤكدة أن أي مواطن عندما يدخل على افتتاح مشروع جديد يكون لديه بعض التخوف بسبب الظروف الاقتصادية بشكل عام.

إلغاء شرط دفع 15 ألف جنيه كمقدم للمشروع

وأشارت وزيرة الصناعة إلى أنه جرى تيسير شروط التقديم للحصول على تلك المجمعات، من أول سعر الكراسة، ففي السابق كانت تُباع بسعر بين 2000 و2500 جنيه، أصبح الآن بين 300 إلى 500 جنيه فقط، كما جرى إلغاء كل المصاريف التي يدفعها المتقدم للمشروع من أجل الحصول عليه: «كان بيدفع حوالي 15 ألف جنيه قبل ما يستلم، لغيتها».

إلغاء دفع 11 ألف جنيه رسوم التظلم

وأردفت الدكتورة نيفين جامع أن الوزارة سعت لجذب أكبر عدد للعمل في المجمعات الصناعية الجديدة: «قبل كده اللي كان بيتظلم إنه محصلش على المجمعات الصناعية وعاوز يتظلم بيدفع 11400 جنيه، كل ده اتلغى، دي كانت قرارات طالعة في السابق وكانوا ماشيين عليها، وأنا الحمد لله لغيت الحاجات دي كلها».

كلمات الرئيس السيسي عن المجمعات الصناعية أكبر حافز لينا

وأردفت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في أحد المؤتمرات أثناء طرح المجمعات والأنشطة: «أنا مش ببني المجمعات دي عشان أجيب ثمنها، أنا ببني عشان الناس تشتغل، ونجاحك كوزيرة ونجاح المشروع إن الناس تشتغل»، معلقة: «ده بصراحة كان أكبر حافز لينا، لو حتى صاحب المشروع مش فاهم إحنا بنمرنه وندربه على دراسة الجدوى».