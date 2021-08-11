التسجيل في مرحلة رياض الأطفال نظام نور التعليمي 1443 مع شرح الخطوات

يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن كيفية التسجيل في مرحلة رياض الأطفال نظام نور التعليمي 1443 مع شرح بالخطوات، إذ يقدم هذا النظام التابع لوزارة التربية والتعليم السعودية للطلاب وولي الأمر كل ما يريده لمتابعة الطلاب والمنهج التعليمي الخاص بهم ونتائجه بمختلف المراحل التعليمية وكذلك التسجيل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات التسجيل في مرحلة رياض الأطفال نظام نور التعليمي 1443 مع شرح بالخطوات، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها.

التسجيل في مرحلة رياض الأطفال نظام نور التعليمي 1443مع شرح بالخطوات

ويجرى التسجيل في مرحلة رياض الأطفال نظان نور التعليمي 1443 من خلال الخطوات التالية:

- أولًا: يجب الدخول على رابط التسجيل في نظام نور برقم الهوية 1443 من هنـــا للتسجيل في مرحلة رياض الأطفال.

- ثانيًا: لابد من إتمام عملية التسجيل، وإدخال اسم المستخدم وكلمة السر ثم إدخال رمز التحقق.

- في الخطوة التالية يجرى الدخول لنظام نور التعليمي، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها النظام والتسجيل في مرحلة رياض الأطفال.

المراحل العمرية لـ الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال 1443

ووفقا لوزارة التربية والتعليم السعودية، تبدأ مرحلة رياض الأطفال في استقبال الأطفال التي تبدأ أعمارهم من 3 سنوات وتصل إلى 6 سنوات ضمن مرحلة رياض الأطفال.

ونوهت الوزارة إلى أنها تضع برامج تعليمية لهذه الفئة العمرية، تهدف لتنمية مهارات الصغار وقدراتهم مع تزويد الطّفل بكثير من المعارف التي تُهسم في بناء شخصيّته أيضًا.

مواعيد تسجيل رياض الأطفال 1443

وانطلق التسجيل في رياض الأطفال في المملكة العربيّة السعوديّة لعام 1443هـ بداية من 7 أبريل 2021، ليستمر إلى يوم الأحد 15 أغسطس الجاري، وتكون أولوية القبول للأطفال السعوديّين أو الأجانب من أمّ سعوديّة، وتأتي الفئات الأخرى تباعًا.