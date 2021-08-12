هل يمكن عقد القران عن طريق الفيديو كونفرانس؟.. مستشار المفتي يجيب

أكد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الديار المصرية، أنه ناقش في مؤتمر الإفتاء العالمي السادس، تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي»، مسألة الرقمنة، مشددًا على أنها أصبحت جزءا أصيلا من الفتوى في الوقت الحالي.

وضرب «عاشور» مثلًا خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، قائلًا: «واحد قاعد في مصر وواحدة تانية قاعدة في دولة تانية وعاوزين يتجوزوا عبر الفيديو كونفرانس هل العقد ده يتم بمجلس واحد كما يقول العلماء».

وأجاب مستشار المفتي: «ممكن يتزوجوا بضوابط ومنها أن نتأكد من حقيقة الأشخاص وحضور الشهود والعروسة وضمان عدم حدوث مشكلات تقنية أو فنية في التواصل أثناء العقد»، لافتًا إلى أنه يمكن في هذه الحالة عقد القران في أضيق نطاق، من أجل التعارف بين الزوجين.

واعتبر الدكتور مجدي عاشور، أن ذلك من «إيجابيات الديجيتال وعصر الرقمنة، وذلك بعد التحقق من الشخصيات الموجودة، والولي والشهود، وعقد القران بطريقة صحيحة وصيغة صحيحة»، لافتا إلى أنه يمكن توثيق العقد فيما بعد أو عن طريق السفارة أو القنصلية.

وأكد مستشار مفتي الجمهورية، أن الرقمنة دخلت في صميم عقود الزواج، مشيرا إلى أن دار الافتاء المصرية استقبلت أسئلة عن حوادث مشابهة لذلك.

وشهدت القاهرة إقامة مؤتمر مؤتمر الإفتاء العالمي السادس، بعنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي» في الثاني والثالث من أغسطس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وحضر المؤتمر عدد كبير من مفتيي الدول العربية والإسلامية، وكبار رجال الدين، وعدد من كبار المسؤولين، منهم وزيري العدل والأوقاف، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.

كما شهد المؤتمر عددا من ورش العمل والجلسات النقاشية التي شارك فيها الضيوف، بجانب تخريج 21 من أئمة روسيا، بعد تدريبهم على الإفتاء ومواجهة التطرف.