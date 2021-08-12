تفاصيل أول مركز تكنولوجي متنقل في محافظة البحيرة

لا تتوقف الدولة عن إصدار تكليفات مستمرة، تستهدف تطوير الخدمات التي تُقدم للمواطنين، وتبرز تعاون جميع الجهات مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، والعمل على زيادة عدد الخدمات التي تقدمها تلك المراكز.

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، إن المراكز التكنولوجية المتنقلة، تهدف إلى توفير مقر خدمي متواجد في مناطق التجمعات السكنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ما يساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الموجودة بالوحدات المحلية.

استلام أول سيارة خدمية متنقلة

وتفقد «آمنة»، سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، والتي تم استلامها أمس الأول الثلاثاء، ولفت في بيان إعلامي أن السيارة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات، ومتوفر بها نظام مراقبة تلفزيوني يتم ربطه بالجهة المسؤولة عن التشغيل بالمحافظة وأجهزة إلكترونية.

تجهيزات مميزة بالسيارة التكنولوجية

وذكر محافظ البحيرة، أن السيارة تضم 2 لاب تـوب، وطابعة ليزر متعددة الوظائف، بالإضافة إلى وسيلة اتصال بالمنظومة، كما تم توفير أثاث ومستلزمات مطلوبة لاستقبال المواطنين «مكاتـب مـوظفين، مقاعـد للمواطنين، رامب لذوى الاحتياجات الخاصة، وحدة ترتيب دور خزينة».

إدارة المركز من قبل كوادر بشرية مُدربة

ووجه المحافظ إلى توفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على المنظومة الجديدة، ولفت إلى أن هناك عناصر جرى تدريبها ومشهود لها بالكفاءة، على أن يكون التوزيع الوظيفي بواقع عدد 2 موظف شباك، وعدد 1 موظف خزينة مزود بماكينة الدفع الإلكتروني POS وسائق لكل سيارة.

أماكن تواجد السيارة وخطة عملها

وأضاف أنه سيتم الإعلان بصفة دورية عن أماكن تواجد السيارة، بهدف التيسير على المواطنين المتقدمين للحصول على الخدمة، مشيرًا إلى أهمية المركز التكنولوجي المتنقل، بالإضافة إلى المراكز الثابتة بمدن ومراكز المحافظة البالغة 15 مركز تكنولوجي بالمدن، و26 مركز بالقرى.