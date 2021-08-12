التفاصيل الكاملة لاحتراق شقة عريس في ليلة الحنة بسوهاج

تسبب ماس كهربائي في احتراق شقة عريس ليلة الحنة، بقرية «زرابي برخيل»، دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وأتت النيران على محتويات غرفة النوم بالكامل كما تسببت النيران بأضرار في غرفة المطبخ والتهمت النيران بعض أدوات المطبخ، وانتقلت قوات الحماية المدنية سريعا إلي المنطقة وتم اخماد النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة وخاصة أن الشقة تقع في الطابق الأرضي وسقفها معروش بالعروق وألواح الخشب، فيما أعلنت مديرية التضامن بسوهاج، إرسال لجنة لمعاينة الحريق وصرف التعويضات اللازمة.

ماس كهربائي يتسبب في احتراق الشقة

وقال مخلوف عبد الغني، 26 سنة، عامل، إنه كافح طوال سنوات عمره لتأسيس عش الزوجية، لافتا إلى أنه يعمل في القاهرة في مجال المعمار وتعب كثيرا في حياته وتمكن من بناء منزل واختيار شريكة حياته إلا أن فرحته لم تدم طويلا بعد أن تسبب ماس كهربائي في احتراق محتويات الشقة.

وأضاف عبد الغني أنه كان منشغلا في ليلة الحنة، وكان بصحبة أفراد عائلته في دوار العائلة الذي يبعد مسافة حوالي 50 مترا عن منزله وكان الجميع يغنون ويرقصون فرحا بزفافه، لكن قطع فرحته أحد الصبية عندما حضر مسرعا وأبلغهم أن النيران اندلعت في شقته، وأضاف أنه هرول وعائلته إلى منزله فوجد النيران تلتهم الشقة، ولم يتمكن من الدخول من شدة النيران.

وأكد أن الأهالي بمساعدة قوات الحماية المدنية تمكنوا من إخماد النيران، لافتا إلى أن السبب في الحادث هو ماس كهربائي من «فيشة» داخل غرفة النوم مضيفا أن التلفيات انحصرت في احتراق محتويات غرفة النوم وأجزاء من المطبخ وشقته عبارة عن غرفتين ومطبخ وحمام وصالة، والمنزل مسقوف بالعروق الخشبية وألواح الخشب.

التضامن تقرر تشكيل لجنة وصرف تعويضات للعريس

من جانبها، أعلنت مديرية التضامن بسوهاج علي لسان رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن، تشكيل لجنة من مديرية التضامن بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، لمعاينة آثار الحريق، وسيتم حصر جميع التلفيات وصرف التعويضات اللازمة في اسرع وقت، وأضاف أنه سيتم التنسيق مع الأسرة المتضررة من الحريق لإتمام حفل الزفاف مرة أخرى خلال أسبوع بعد أن يتم صرف التعويضات المناسبة.