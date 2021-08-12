اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولى لجراحة الأوعية الدموية بجامعة الأزهر

تنطلق فعاليات المؤتمر السابع عشر للجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية، والمؤتمر السادس لأقسام جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية بمستشفيات جامعة الأزهر، مساء اليوم الخميس وعلى مدار ثلاثة أيام «حتى السبت المقبل».

وقال الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، إن المؤتمر يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

وأوضح عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، أن المؤتمر يقام بالتعاون بين أقسام جراحة الأوعية الدموية بكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، برئاسة الدكتور هشام فرهود، عميد كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب البنين جامعة الأزهر بدمياط، والدكتور مصطفى عبده شتات، عميد كلية طب البنين جامعة الأزهر بأسيوط، وبحضور ومشاركة رؤساء الأقسام بمختلف كليات الطب بجامعة الأزهر، إضافة إلى مشاركة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية، وأطباء القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة.

علاج القدم السكري

وأشار إلى أن المؤتمر يقام بمشاركة رموز متميزة من جراحي الأوعية الدموية والتخصصات المختلفة في علاج القدم السكري ومضاعفاته، مثل: الجراحة العامة والعظام والتجميل والأعصاب والغدد، كما يشارك في المؤتمر 137 متحدثًا ورئيسَ جلسةٍ، إضافة إلى 30 متحدثًا أجنبيًّا من 18 دولة أجنبية يشاركون في 15 جلسة و15 ورشة عمل و155 محاضرة علمية، وبمشاركة حية من 24 دولة من أنحاء دول العالم.

ورش عمل لتدريب شباب الأطباء

يشار إلى أنه يقام على هامش المؤتمر بعض الأنشطة التنموية والاجتماعية وورش العمل لتدريب شباب الأطباء والتمريض والفنيين، ومسابقات لتنشيط البحث العلمي للشباب من جراحي الأوعية الدموية، كما يقام على هامش المؤتمر«سمبوزيوم» علمي يعرض خلاله أحدث تكنولوجيا عالمية لعلاج القدم السكري بتكنولوجيا الفضة الرباعية.