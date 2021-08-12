عاجل.. أول تعليق من المفتي بعد قرار السيسي بمد خدمته

تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته وتمديد خدمته مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ في 12/8/2021، وكذلك على قراره باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

وقال مفتي الجمهورية في بيان له: «هذا الدعم الكبير من سيادته يمثل حافزا كبيرًا وفرصة عظيمة لخدمة الوطن، والعمل على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع».

المفتي يشيد بالقرارات الحكيمة للرئيس

وأكد مفتي الجمهورية أن القرارات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تدل على مدى عنايته بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها، من أجل ضبط بوصلة الإفتاء، ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب.

وتابع المفتي: «سيادة الرئيس، نحن على العهد ماضون في استكمال ما بدأناه من نجاح، وعلى أتم الاستعداد لبدء نجاحات جديدة تبرز مكانة مصر الدينية والإفتائية في العالمين، ونعاهد الله أن نظل على هذا العهد ما دام فينا نبض حياة».

مد فترة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر اليوم، القرار رقم 339 لسنة 2021، بشأن مد خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام اعتبارًا من اليوم 12/8/2021، وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية للعمل به.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا بتاريخ 10/8/2021 حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.