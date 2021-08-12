أبرز إنجازات شوقي علام مفتي الجمهورية بعد التجديد له: الرد على داعش وتطوير الفتوى

تقدير جديد حصل عليه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ودار الافتاء المصرية، على جهوده ومسيرته، بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 339 لسنة 2021، بشأن مد خدمة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، لمدة عام اعتبارًا من اليوم 12/8/2021، و نُشر القرار في الجريدة الرسمية للعمل به، كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا بتاريخ 10/8/2021 حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، وترصد الوطن في النقاط التالية أبرز إنجازات دار الإفتاء في عهد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بعد قرار مد خدمته:

- أنشأت دار الإفتاء مرصد الفتاوى المتشددة، في مطلع العام 2014م، بعد أن استشعرت دار الإفتاء مبكرًا خطر الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة على المجتمع المصرية بصفة خاصة والعالم بصفة عامة.

- أنشأت دار الإفتاء في الخامس عشر من ديسمبر 2015م الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بالقاهرة، بحضور أكثر من ٨٠ دولة من مختلف دول العالم.

مواجهة الإسلاموفوبيا في عهد شوقي علام مفتي الجمهورية

- أنشأت مرصد الإسلاموفوبيا الذي يختص برصد ظاهرة الإسلاموفوبيا ومعالجتها ، وتقديم كافة التصورات والتقديرات الضرورية لمواجهة هذه الظاهرة، والحد من تأثيرها على الجاليات الإسلامية في الخارج ، وتصحيح المفاهيم والصور النمطية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين في الخارج.

شوقي علام مفتي الجمهوري يرفع مستوى الاهتمام بالدورات التدريبية

- قامت دار الإفتاء بإعداد أكثر من ١٥٠ من الدورات التدريبية للمبعوثين لتدريبهم على مهارات الإفتاء والعلوم الإفتائية والأدوات اللازمة من أجل نشر صحيح الدين بمنهجية علمية وسطية منضبطة وذلك تلبية للاحتياجات المتزايدة للجاليات المسلمة حول العالم.

- أنشأت الدار ١٨ من الصفحات بعدة لغات على مواقع التواصل الاجتماعي تعدى المتابعين لها ١٢ ملايين متابع على صفحاتها المتعددة ومواقعها المختلفة، وتمثلت في الموقع الرسمي للدار، والصفحة الرسمية لها، والصفحات التي تعالج الفكر التكفيري مثل داعش تحت المجهر باللغتين العربية والإنجليزية.

10 ملايين فتوى لدار الإفتاء في عهد شوقي علام مفتي الجمهورية

- أصدرت دار الإفتاء في عهد الشيخ شوقي علام ما يقارب ١٠ ملايين فتوى في مختلف الفروع والقضايا التي تهم المسلمين في الداخل والخارج.

- عملت دار الإفتاء في عهد شوقي علام مفتي الجمهورية على تأسيس مركز سلام لدراسات التشدد، وهو مركز بحثي لإعداد الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، يعالج مشكلات التشدد والتطرف ويقدم توصيات وبرامج عمل لكيفية مواجهتها.

- كما أنشأت الدار في عهد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مرصد المستقبل الإفتائي، بهدف إنارة الطريق للباحثين داخل المركز وفي الأكاديمية لما يمكن أن تكون عليه قضايا الإفتاء في المستقبل، الغرض منه اختصارا هو استشراف المستقبل للتنبؤ بمآل حركة الإفتاء فيه وكيفية إدارة التعامل معه.

- الانتهاء من مشروع "محرك البحث الإلكتروني للمؤشر العالمي للفتوى"، كأول محرك بحث متخصص في رصد وتتبع الفتاوى وتحليها عالميًّا، ويعد نواة لأكبر قاعدة بيانات للفتوى المصنفة بالعالم.

- اعتماد دار الإفتاء المصرية كمرجعية للبرلمان الأوروبي فيما يخص الفتوى وقضاياها، لبلورة خطاب إفتائي رصين يلبي متطلبات المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي، والتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، بالتعاون مع الهيئات الإسلامية المعتمدة هناك.

- حصدت الدار مجموعة من الجوائز العالمية لجهودها الدولية في مجال التواصل وبناء الجسور بين الحضارات ومعالجة الأفكار المغلوطة؛ منها جائزة عالمية في الإعلام والتواصل من مؤسسة "ميديا تينور" الدولية بسويسرا، وجائزة أكاديميك ميديا إمباكت بالأمم المتحدة بنيويورك على خلفية عرض تجربتها العالمية في مجال التواصل وبناء الجسور بين الحضارات والثقافات.

- أصدرت دار الإفتاء مجلة إلكترونية باللغة الإنجليزية بعنوان "Insight" للرد على مجلة "دابق"، التي تصدرها "داعش" وأيضا مجموعة من النشرات الإلكترونية للرد علي جماعة الإخوان الإرهابية

- أصدرت دار الإفتاء موسوعة تضم نحو 1000 فتوى، تُرجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية، معظمها وردت من دول غربية، وتجيب عن كل ما يدور في أذهان المسلمين في الغرب، حول مختلف المسائل، بخاصة الشبهات التي يعتمد عليها "داعش" وغيرها من الجماعات المتطرفة.