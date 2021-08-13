أسرة قتيل المقطم تروي تفاصيل قتل ابنهم علي يد عصابة الميكروباص

بعد مرور 40 يوما من البحث عن إيهاب محمد محمد السيد، 36 سنة، سائق، عثرت أسرته على جثته قتيلا داخل مشرحة زينهم، وأمس الأول، تم استلام جثمانه ودفنه في مقابر الأسرة بمنطقة السلام.

الهاتف مغلق

وقالت هبة محمد محمد السيد، ربه منزل، إن شقيقها مقيم مع والدته في منطقة السلام، وقبل 40 يوما ذهب لزيارة صديق له في منطقة المقطم، وبعد مرور 6 ساعات اتصلت والدته وأبلغتهم أن هاتفه مغلق.

وأضافت شقيقة القتيل أنها حاولت كثيرا الاتصال بشقيقها ولكن هاتفه كان مغلقا، وفي بداية الأمر اعتقدت أن السبب هو عيب في بطارية تليفونه، ولكن مرت 48 ساعة دون جدوى، متابعة أنها ذهبت إلى قسم شرطة السلام وحررت محضرا بتغيبه، وبعد 15 يوما اتصل قسم الشرطة وطلب منهم الحضور وهناك عرضوا عليهم صورة لشخص مقتول وطلبوا منهم التدقيق في الصورة وعدم الإجابة بسرعة، ولكن الصورة كانت واضحة بأنه شخص غريب عنهم ولا يعرفوه.

تحليل البصمة الوراثية

وبعد 3 أيام اتصل بهم قسم الشرطة وطلب منهم الحضور وعندما ذهبوا إلى القسم عرضوا عليهم صورة قتيل آخر وكانت الصورة غير واضحة، وطلبوا أن يشاهدوا الجثة، وتابعت «هبة»، أنهم ذهبوا إلى مشرحة زينهم، وهناك تأكدوا بأن الجثة لشقيقهم «إيهاب»، وذهبوا إلى النيابة وأكدوا لها بأنه شقيقهم، وطلبت منهم النيابة الذهاب إلى الطب الشرعي لأخذ عينة من والدته لإجراء تحليل البصمة الوراثية لمطابقتها بتحليل الجثة، وأوضحت أن التحاليل جاءت مطابقة.

تصريح بالدفن

وأضافت بأنها ذهبت إلى النيابة العامة لتحرير محضر بالتعارف والحصول على تصريح بالدفن، وأن النيابة العامة عرضت عليهم المتهمين الأربعة وتبين أن قتلة شقيقها هم تشكيل عصابي تخصص في سرقة جميع متعلقات المواطنين وإلقائهم من أعلى هضبة المقطم مستخدمين سيارة ميكروباص في تنفيذ جرائمهم.