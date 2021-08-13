مصرع امرأة وإصابة 18 آخرين في انفجار حافلة بمدينة فورونيج الروسية

لقيت امرأة مصرعها وأصيب 18 شخصا بجروح، مساء أمس الخميس، في انفجار حافلة ركاب في مدينة فورونيج في جنوب غربي روسيا الواقعة ضمن الكيان الفيدرالي الروسي، وأكدت السلطات الروسية أن الانفجار وقع عند مركز تجاري.

RÚSSIA. Ônibus de passageiros EXPLODE na cidade de Voronezh!



14 pessoas feridas, uma em estado crítico.



Os primeiros relatórios sugeriram que o tanque de gasolina do ônibus pode ser o culpado, mas a operadora insiste que os ônibus são movidos a DIESEL.



Vídeo 1 pic.twitter.com/sjRInwGqcj — Cida Queiroz10 5 6 5 (@cidaqueiroz) August 12, 2021

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث لمعرفة أسبابه وملابساته، ووفقا للمعلومات الأولية قد يكون السبب هو انفجار أسطوانة غاز الحافلة.

RÚSSIA, Voronezh



Vídeo 2 pic.twitter.com/KfB5W1CzKG — Cida Queiroz10 5 6 5 (@cidaqueiroz) August 12, 2021

مدع عام: إصابة شخصين اثنين بجروح خطيرة

وقال المدعي العام في منطقة لينينسكي بالمدينة الروسية، يوري بورسوف، لقناة «روسيا 24» الروسية، إن شخصين اثنين مصابين بجروح خطيرة، و4 في حالة متوسطة الخطورة و6 إصابتهم خفيفة، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشار سائق، إلى أن الانفجار وقع داخل الحافلة قرب مركز تجاري وعلى متنها نحو 30 شخصا، فيما طوقت فرق الإغاثة والأجهزة الأمنية المكان وبدأت الطواقم الطبية في العمل بمكان الاتفجار وبأن فريقا من خبراء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد وصل إلى مكان الحادث.

وفي سياق متصل، أكد حاكم مقاطعة فورونيج، ألكسندر جوسيف، تقديم كل المساعدات الضرورية للمتضررين، كما أمر بفحص جميع الحافلات المستخدمة لنقل الركاب في المدينة.