هيئة أوروبية: التحقيق في 1200 قضية فساد في دول الاتحاد

قالت رئيسة هيئة الادعاء الأوروبي الجديدة كودروتا كوفيسي، إن هيئتها باشرت التحقيق في 1200 قضية فساد في دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت كوفيسي، في تصريحات لمجلة «فوكوس» الألمانية، أن هذه القضايا تتعلق بإحداث أضرار للاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.

كوفيسي: أولى القضايا التي تم إبلاغ الادعاء الأوروبي عنها واردة من ألمانيا

وأوضحت المسؤولة الأوروبية، أن أولى القضايا التي تم إبلاغ الادعاء الأوروبي عنها واردة من ألمانيا وتتعلق باحتيال في مجال ضريبة المبيعات.

وهيئة الادعاء الأوروبي، تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، بدأت عملها مطلع يونيو الماضي بعد سنوات من التحضير، وهي معنية بمكافحة الاحتيال واختلاس أموال دول الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر الهيئة الأوروبية، مؤسسة مشتركة بين 22 دولة من أصل 27 بلدا عضوا في الاتحاد، وتهدف إلى الحد من الجرائم التي تضر بميزانية الاتحاد ودافع الضرائب الأوروبي.

والمجر وبولندا وإيرلندا والسويد والدنمارك ليست جزءا من الهيئة. وتشمل مهمات مكتب الادعاء الأوروبي العام خصوصا مراقبة استخدام 750 مليار يورو مدرجة في خطة التحفيز التي أقرت لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على التعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الصحية.

والمكتب مسؤول عن التحقيق وكذلك عن مقاضاة المسؤولين عن الجرائم التي تؤثر على موازنة الاتحاد الأوروبي، وتشمل الجرائم التي يلاحقها مكتب الادعاء الأوروبي العام، اختلاس الأموال الأوروبية والفساد والاحتيال عبر الحدود في ضريبة القيمة المضافة التي تشمل دولتين عضوين على الأقل وغسل الأموال.

وبالنسبة إلى الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة عبر الحدود وحدها، قدر الاتحاد الأوروبي الخسائر بما يراوح بين 30 و60 مليار يورو سنويا، أما بالنسبة إلى الجرائم الأخرى، فأشارت التقديرات إلى أضرار بنحو 500 مليون يورو سنويا، وفقا لما ذكره موقع «سويس إنفو».