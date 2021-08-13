تكريم صحفي بـ«الوطن» لحصوله على جائزة مجلس الشباب العربي

كرم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة التابع لجامعة الدول العربية الزميل محمد علي حسن الصحفي بقسم الشئون الخارجية بجريدة «الوطن» لحصوله على المركز الأول «منفردًا» في مجال الصحافة ضمن جوائز التميز للشباب العربي، وذلك على هامش الاحتفال بيوم الشباب.

فيما كرمت الدكتورة مشيرة أبوغالي، رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة الزميل محمد علي حسن ومنحته درع وشهادة تقدير نظرًا لتميزه في مجال الصحافة وحصوله على المركز الأول في المسابقة التي شارك فيها عدد كبير من الشباب من مختلف الدول العربية، حيث كان «حسن» ممثلا لجمهورية مصر العربية فى الجائزة.

وتم اختيار «حسن» من قبل لجنة التحكيم، على مجمل التغطيات الصحفية التي استهدفت الأحداث في الوطن العربي خلال السنوات الماضية، والتى من أبرزها تغطية منتدى شباب العالم 2018، وملفات خاصة بالقضية الفلسطينية، ووفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، وغيرها من الأحداث التي مرت بها المنطقة.

وحضر الاحتفال الذي أقيم تحت شعار «تمكين الشباب العربي المتميز نحو التحرك الإيجابي»، بأحد فنادق القاهرة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وقيادات من جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعي ووفود شباب من مختلف الدول العربية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بجائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز، مؤكداً أهمية مثل هذه الجوائز التي تهدف إلي ترسيخ قيم العمل والتميز لدى الشباب العربى، ليكون نموذج يحتذى به لدى أقرانه من الشباب، بالإضافة الي تعظيم قيم حب الوطن والانتماء لدي الشباب، وإعطاء الشباب العربى المتميز حقه المعنوى فى التقدير لما يقوم به من إنجازات، معتبرًا أنها أحدي الجوائز التحفيزية.

وأكد صبحى أن وزارة الشباب تسعي إلى مساعدة الشباب في كافة أنحاء الوطن العربي، كما تعمل علي تشجيعهم علي الإبداع والابتكار في الأنشطة التي يشاركون فيها، وكذا العمل علي تبادل الخبرات بين الشباب العربي من خلال العديد من الفعاليات التي تجمع الشباب في كل الدولة العربية.