اليوم.. نظر الطعن على قرار اللجنة الأولمبية بحل اتحاد كرة اليد

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من هشام نصر سليمان رئيس اتحاد كرة اليد السابق، التي يطعن فيها على القرار رقم 5 لسنة 2021، الصادر بتاريخ 23 مارس 2021، من اللجنة الأولمبية المصرية، والمتضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكره اليد، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 48015 لسنة 75، كلا من وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، أصدر في مارس الماضي، القرار رقم 5 لسنة 2021، الذي نص على اعتماد تعيين اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد.

وجاء في القرار: «بعد الاطلاع على الدستور وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2020 وعلى خطاب الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة اليد لأقرب جمعية عمومية عادية، وعلى طلب الاتحاد الدولي لكرة اليد من اللجنة الأولمبية المصرية بمراقبة تطبيق قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة اليد، بالتوجيه من الناحية الإدارية والفنية والمالية».

وضم التشكل الجديد للجنة إدارة الاتـحـاد المـصري لـكـرة اليد الدكتور محمد السيد الأمين رئيسا للجنة، ونبيل إبراهيم محمد خشبة أمينا للصندوق، وعضوية كل من مؤمن صفا محمد صبحي، محمود العدل محمد، عبده عبدالوهاب محمد، عمرو فتحي حسن السيد، عاصم عبدالتواب السعدني، وأيمن صلاح عبدالحميد، وتكون مهمة اللجنة تسيير أعمال الاتحاد على أن يكون لرئيس وأعضاء اللجنة كل الحقوق والواجبات المخولة لمجلس إدارة الاتحاد.