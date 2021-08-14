اليوم.. نظر الطعن على قرار اللجنة الأولمبية بحل اتحاد كرة اليد
الدعوى اختصمت وزير الشباب والرياضة
كتب:
محمد عيسى
05:48 ص | السبت 14 أغسطس 2021
كرة اليد
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من هشام نصر سليمان رئيس اتحاد كرة اليد السابق، التي يطعن فيها على القرار رقم 5 لسنة 2021، الصادر بتاريخ 23 مارس 2021، من اللجنة الأولمبية المصرية، والمتضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكره اليد، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 48015 لسنة 75، كلا من وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، أصدر في مارس الماضي، القرار رقم 5 لسنة 2021، الذي نص على اعتماد تعيين اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد.
وجاء في القرار: «بعد الاطلاع على الدستور وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2020 وعلى خطاب الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة اليد لأقرب جمعية عمومية عادية، وعلى طلب الاتحاد الدولي لكرة اليد من اللجنة الأولمبية المصرية بمراقبة تطبيق قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة اليد، بالتوجيه من الناحية الإدارية والفنية والمالية».
وضم التشكل الجديد للجنة إدارة الاتـحـاد المـصري لـكـرة اليد الدكتور محمد السيد الأمين رئيسا للجنة، ونبيل إبراهيم محمد خشبة أمينا للصندوق، وعضوية كل من مؤمن صفا محمد صبحي، محمود العدل محمد، عبده عبدالوهاب محمد، عمرو فتحي حسن السيد، عاصم عبدالتواب السعدني، وأيمن صلاح عبدالحميد، وتكون مهمة اللجنة تسيير أعمال الاتحاد على أن يكون لرئيس وأعضاء اللجنة كل الحقوق والواجبات المخولة لمجلس إدارة الاتحاد.