لم يتزوج بسبب المسرح وعانى من جحود الفنانين.. محطات في حياة سمير خفاجي

مبدع من طراز خاص لن يتكرر، صاحب بصمات مؤثرة في المسرح خرح من تحت عباءته عشرات النجوم الذين أضاءوا سماء الفن، ليستحق سمير خفاجي وعن جدارة أن يكون «الأب الروحي» للمسرح الحديث، و«صانع النجوم».

تمر اليوم الذكرى الـ91 على ميلاد الفنان سمير خفاجي، والذي رحل عن عالمنا في 2018 عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

محطات في حياة سمير خفاجي

كان «خفاجي» مؤلف ومنتج مسرحي، وجزءا من مرحلة هامة في تاريخ المسرح المصري، حيث بدأ حب المسرح يستولى عليه منذ طفولته حتى وصل إلى المساهمة في تأسيس فرقة «ساعة لقلبك» منذ ستينات القرن العشرين، والتي ضمت عدد كبير من النجوم وقدمت عدد من الأعمال الناجحة على مختلف مسارح الجمهورية، وساهمت في تقديم مجموعة كبيرة من النجوم كان من بينهم فؤاد المهندس وشويكار وخيرية أحمد.

تعاون سمير مع عدد من الكتاب منهم بهجت قمر في تقديم مجموعة من أبرز مسرحيات الفنان الراحل فؤاد المهندس، منها «سيدتي الجميلة» و«حواء الساعة 12».

اكتشف «صانع النجوم» مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب وألقى عليهم الضوء ليحصلوا على النجومية، وكان ذلك من خلال فرقة مسرحية جديدة كونها تدعى «الفنانين المتحدين»، ساهمت في تقديم جيل جديد من الكوميديانات على المسرح مثل عادل إمام، سعيد صالح، ويونس شلبي وغيرهم، الذين قدمهم للجمهور في «مدرسة المشاغبين»، التي حققت نجاح كبير في ذلك الوقت وبمثابة انطلاقة قوية لأبطالها.

أصبح على مدار السنوات التالية اسم سمير خفاجي علامة مسجلة في المسرح، حيث كانت بصمته حاضرة في إنتاج وتأليف مجموعة من أبرز المسرحيات منها «العيال كبرت»، «إنها حقا عائلة محترمة»، و«ريا وسكينة».

كان لـ «خفاجي» الفضل في إطلاق عدد من الفنانين من بينهم شيريهان، بالإضافة إلى عادل إمام الذي أنتج له أشهر أعماله المسرحية بداية من «شاهد مشافش حاجة»، مرورا بـ «الواد سيد الشغال»، «الزعيم»، وصولا إلى آخر أعماله المسرحية «بودي جارد»، والتي كانت آخر أعمال فرقة «الفنانين المتحدين» عام 1999.

لم تقتصر إسهامات خفاجي على المسرح فقط، بل كان له مساهمات في السينما والدراما التلفزيونية، حيث أنتج عدد من الأعمال الشهيرة منها «غريب في بيتي»، «حب في الزنزانة»، «عصابة حمادة وتوتو».

تعرض الفنان المبدع سمير خفاجي لجلطة سببت له صعوبات في الكلام والحركة وألزمته الكرسي المتحرك، مما أبعده عن العمل خلال السنوات الأخيرة، وكشف خلال تلك الفترة أنه عانى من تجاهل النجوم له وعدم سؤالهم عنه.

وهب «خفاجي» نفسه للفن فلم يتزوج وأنفق أمواله على المسرح، وقدم خلال مسيرة طويلة أكثر من 66 عملا مسرحيا، فضلا عن تأليف 34 مسرحية، كما ألف كتاب يروي فيه مسيرته مع المسرح بعنوان «أوراق من عمرى».

شيعت جنازة سمير خفاجي في شهر سبتمبر 2018، بحضور عدد من الفنانين والمبدعين.