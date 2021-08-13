مغامرة جريئة.. طفل يسافر من مصر إلى إيطاليا على قدميه عبر 11دولة

كشفت وسائل إعلام إيطالية في تقرير لها عن قصة طفل مصري سافر بشكل غير شرعي إلى إيطاليا على قدميه لمدة 8 شهور عبر 3 قارات من أفريقيا لآسيا ثم أوروبا.

وقالت صحيفة كورييره رومانيا الإيطالية: «مصري يبلغ من العمر 17 عامًا سافر من مصر إلى إسرائيل إلى لبنان إلى سوريا إلى تركيا إلى اليونان إلى ألبانيا إلى صربيا إلى البوسنة والهرسك إلى كرواتيا إلى سلوفينيا إلى إيطاليا إلى مدينة ريميني».

وقالت الصحيفة إن هذه هي الدول التي عبر منها الطفل المصري بطل المخاطرات مشيًا على الأقدام، في كل هذه الدول خلال ثمانية أشهر على أمل حياة أفضل في دولة أخرى.

وسار الطفل - على حد وصف الصحيفة له - إلى ريميني، لمدة يومين التي اعتبرها المكان المناسب لمحاولة استعادة قوته، مضيفة أن الشرطة وجدته في ميدان ملقى على الرصيف فاقدًا للوعي وتدخل طاقم الإسعاف لإنقاذه.

وذكرت الشرطة ومسؤولو الصحة في ايطاليا إنه لا يعرف سوى بضع كلمات من اللغة الإنجليزية، لكن حينما فهموا قصته كان الجميع عاجز عن الكلام.

في سياق آخر، بدأت ايطاليا تتعافى اقتصاديًا وهو ما يشجع كثيرًا من الشباب إلى عبور عدة دول للوصول إلى إيطاليا إذ يتركز العديد من المصريين في مدينة ميلانو في شمال البلاد.

وذكرت المفوضية الأوروبية أنها سلمت إيطاليا ما يقرب من 24.9 مليار يورو كأول دفعة من حزمة التمويل الاوروبية، أي ما يعادل 13% من مجموع 191.5 مليار يورو، وذلك لتتعافي من آثار أزمة كورونا التي ضربت البلاد ورفعت البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.