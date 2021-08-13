مرض العصر الفتاك يهاجم الملاعب ويصيب اللاعبين بـ«غيبوبة تامة»

كثيرون من الشباب مصابون بمرض اضطراب كهرباء القلب، دون أن يكون لديهم علم بذلك، بعضهم يسقطون صرعى للمرض، وآخرون يواجهون غيبوبة تامة أو أمراضاً دماغية صعبة، وشهد الوسط الرياضى واقعتين متباينتين سلَّطتا الضوء على هذا الأمر، الذى يصفه عدد من أطباء القلب بـ«مرض العصر الفتاك بين الشباب».

15 عاماً مرت بين حدوث الواقعتين، واللاعبان لم يلتقيا على الإطلاق، وكل منهما ينتمى لدولة مختلفة، لكن اضطراب كهرباء القلب جمع بين كريستيان إريكسن لاعب الدنمارك وخط وسط نادى إنتر ميلان، ومحمد عبدالوهاب لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى المصرى، فى مشهدين مؤثرين.

فى يونيو الماضى، كتم متابعو «يورو 2020» أنفاسهم، عندما سقط «إريكسن» بشكل مفاجئ، دون أى احتكاك مع أحد فى الملعب أثناء مباراة بين الدنمارك وفنلندا، ضمن فعاليات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لمسابقة كأس الأمم الأوروبية، على أرضية ملعب باركن استاديون بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، فأسرع اللاعبون نحوه لإنقاذه، وتعديل وضعية جسده، قبل أن يهرع الطاقم الطبى لأرض الملعب لينقذوا اللاعب من الموت.

وبعد هذه الواقعة، ربط الكثيرون بينها وبين وفاة محمد عبدالوهاب، لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى، فى 31 أغسطس 2006، باستاد مختار التتش، خلال التدريبات الصباحية لفريق الأهلى، حيث توقفت فجأة نبضات قلبه ليسقط أرضاً بشكل مفزع للجميع، قبل أن يعلن الطبيب وفاته.

مدير «معهد القلب» السابق: يداهم الشباب الأقل من 35 عاماً ويتسبب في تلف المخ

وأكد الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، أن ما تعرض له «إريكسن وعبدالوهاب» هو اضطراب بكهرباء القلب، ووصفه بأنه «مرض العصر» بين الشباب، وخاصة ممن هم أقل من 35 عاماً. وقال «شعبان» إن «إريكسن» توقف قلبه داخل الملعب وتم إنعاشه بالصدمة الكهربية، لوجود الجهاز اللازم لذلك بالملعب، والثقافة الطبية بين اللاعبين، بينما توفى «عبدالوهاب» سريعاً وقتها. وأشار إلى أنه فى بعض الأحيان لا تظهر مشكلة اضطراب كهرباء القلب بالأشعة الخاصة بذلك، حيث تصدر مجموعة من الخلايا فى أعلى الأذين الأيمن إشارات كهربية، دورها أشبه بالمايسترو الذى يحكم إيقاع القلب، لذلك ففى بعض الحالات التى لا يتم إنقاذها، يتسبب الأمر فى تلف بالمخ أو الدخول فى غيبوبة.