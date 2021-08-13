بعد بيان النائب العام.. أول تعليق من أسرة «نورهان» المتهمة بقتل صديقتها

ساعات مرت على بيان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإعلانه إحالة «نورهان» المُتهمة بقتل صديقتها واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، في القضية الشهيرة المعروفة بـ«فتاة المول ضحية الغدر»، في وقت علقت فيه أسرة الضحية نجلاء نعمة الله بأن قرار النائب العام أثلج صدورهم، ما زالت أسرة المتهمة «نورهان» لا تعلم أن ابنتهم أُحيلت إلى الجنايات بعد.

سعد محمود، عم المتهمة، أكد أنه لم يكن يعلم ببيان النائب العام حتى اللحظة التي تواصلت «الوطن» معه فيها، ولا حتى والدها أو ووالدتها، مؤكدًا أن الأسرة ستجلس غدًا من المحامي الخاص بابنتهم، لمعرفة آخر المستجدات: «مش بنفتح نت ولا تليفزيون ومنعرفش بيان النائب العام»، تحسنت حالة الأم تدريجيًا بعد إصابتها بجلطة، وفقًا لعم المتهمة: «الحمد لله تحسنت شوية من الجلطة بس لسه حالتهم صعبة ومش بياكلوا، وبيان النائب العام هيكون صعب عليهم معرفته».

أحد أفراد الأسرة: نورهان سارقة وليست قاتلة

سعيد عثمان، زوج شقيقة المُتهمة وابن عمها أيضًا، حكى لـ«الوطن» أن الأسرة مقتنعة بأن ابنتهم سارقة بالفعل، ولكنهم غير مقتنعين تمامًا بأن الشابة قتلت صديقة عمرها: «نورهان كان غرضها السرقة فقط، والحق لازم تاخد جزاءها وفق القانون، لكن بنتنا مش قاتلة، الاتنين اللي معاها هما السبب»، وبحسب «سعيد» فلو كانت «نورهان» قاتلة ستكون أسرتها هي من تبادر بإعدامها: «لو قتلت فاللي القانون بيقول عليه لازم يتنفذ».

طلب الأسرة من النائب العام

طلب عم الفتاة من النائب العام أن يسمح للأسرة بزيارة ابنتهم المتهمة، والحديث معها لفترة طويلة، لمعرفة إذا كانت بالفعل قد قتلت صديقتها وهي بكامل قواها العقلية أم لا: «يا ريت النائب العام يستجيب لينا ويسمح لينا بزيارتها، ده اللي طالبينه».

ليالٍ صعبة عاشتها أسرة «نورهان» بعد اتهامها بقتل صديقتها لسرقتها، هي و4 آخرين، وخلال حديث خاص مع أسرتها، لـ«الوطن»، قال عمها إن ابنتهم تعاني من اضطراب نفسي، وقبل الحادث بأسبوعين تقريبًا مرت بتجربة انتحار فاشلة: «كلت حاجة غير صالحة وكانت محاولة إنها تسمم نفسها، وعرضناها على طبيب نفسي وكانت بتتابع معاها، ومعانا الروشتات وكل ما يثبت».

إحالة «نورهان» إلى محكمة الجنايات

يذكر أن مساء أمس، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة «نورهان» واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهم على الاتهامات المنسوبة إليهم بقتلهم فتاةً عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بـ«دائرة قسم شرطة كفر الدوار».