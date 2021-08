رجل يتعرض للطعن عدة مرات وسط العاصمة البريطانية

تعرض رجل للطعن عدة مرات، مساء أمس الجمعة، في شارع أوكسفورد وسط العاصمة البريطانية «لندن»، ووفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الشرطة في منطقة وستمنستر، إنها تلقت بلاغا بوقوع إصابات في شارع أوكسفورد عند الساعة 7:17 مساء بالتوقيت المحلي، مضيفة: «تم العثور على رجل مصاب بعدة طعنات».

وأشارت الشرطة البريطانية، إلى أنها تنتظر تقارير حالة المطعون الصحية، موضحة أن قوات الأمن لم تعتقل أي مشبوه بعملية الطعن بعد، وناشدت من لديه أي معلومات عن الحادث الاتصال بها.

وجاء الحادث بعد يوم من مقتل 6 أشخاص، من بينهم مسلح مشتبه به، في حادث خطير بأسلحة نارية في منطقة كيام في مدينة بليموث، جنوب غربي إنجلترا، وقالت الشرطة البريطانية، في بيان، إن 3 نساء ورجلين ورجل يعتقد أنه الجاني قُتلوا في الحادث.

وأشارت الشرطة البريطانية، إلى أن ثمة اعتقادا بأن الجميع لقوا حتفهم متأثرين بأعيرة نارية، مضيفة أن امرأتين و3 رجال لقوا حتفهم في مكان الحادث، بينما توفيت امرأة بعد فترة وجيزة من نقلها إلى المستشفى، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وذكرت الشرطة البريطانية، أن التحقيقات مستمرة في الواقعة التي وصفتها بأنها لا علاقة لها بالإرهاب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

Live update from the stabbing in Oxford Circus tonight a male has been found with multiple stab wound, he was air lifted from Grosvenor Square pic.twitter.com/orbJGAuk5Q