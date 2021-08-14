رئيس جامعة عين شمس يكشف 10 معلومات عن التبرع بالأعضاء: بالقانون

تعتبر مسألة التبرع بالأعضاء من المسائل المهمة والحيوية، حيث يعاني البعض من مشاكل صحية متعددة وتقف حياتهم على نقل عضو من إنسان آخر.

الدكتور محمد المتيني أستاذ زراعة الأعضاء ورئيس جامعة جامعة عين شمس، تحدث في تصريحات تلفزيونية له، عن مسألة التبرع وزراعة الأعضاء، وأبرز ما ذكره نرصده لكم كما يلي:

1- هناك قانون ينظم زراعة ونقل الأعضاء في مصر، وصدر عام 2010 عن مجلس الشعب في ذلك الوقت، وأباح هذا القانون نقل الأعضاء من المتوفي الحديث والذي تأكدت وفاته عبر الأطباء الثقات من أطباء الرعاية المركزة، وأن يكون التبرع اختياريا.

2- من يرى أن موت جزع المخ ليس موتًا يجب ألا يتحدث في الإعلام لأنه تم تجاوز هذه المسألة عالميًا ومحليًا بالقانون.

3- يجب أن تحتوي البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة على خيار الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة أو عدم الموافقة.

4- يمكن التبرع بـ7 أجزاء من الجسم وهي القلب والكبد والكلى والرئتين والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والقرنية.

5- المتوفي يمكنه أن يفيد 7 أشخاص ويمد في أعمارهم، ويمكن التبرع بالقرنية بعد 16 ساعة من الوفاة.

6- في فرنسا يأخذون من أجسام المتوفي الأعضاء بشكل عادي عدا من يطلب عدم نقل أعضاء منه بعد وفاته.

7- موقف عمليات زرع الأعضاء في مصر جيد ولكنه متجمد في إطار المتبرع الحي إلى الحي، وذلك لا يحل مشكلة مرضى الدولة بالكامل، وأن المتبرعين الأحياء لن يحلوا أزمة التبرع بالأعضاء في أي دولة.

8- مصر بخير في مسألة التبرع بالكبد والكلى ولكن لا يوجد تبرع بالقلب في مصر نظرًا لأنها تحتاج متبرعا ميتا.

9- نستعد لدخول مسألة التبرع بالرئة ذلك لأنه يتم نقلها من أحياء ولكنها عملية صعبة وخطيرة على المتبرع الحي.

10- يمكن الحصول على القرنية في المستشفيات الجامعية فقط بعد وفاة المرضى بشروط أهمها أن يكون المريض مجهول الهوية.