دعاء الإنجاب والرزق بالولد من القرآن والسنة كان يردده الرسول

يعد دعاء الرزق بالولد من أكثر الأدعية التي تشهد عمليات بحث متزايدة على «السوشيال ميديا»، فيما تصدر دعاء الرزق بالولد الفتاوى على موقع «دار الافتاء المصرية»، من خلال الشيخ عثمان عويضه، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

دعاء من حديث النبى

ومن دعاء الرزق بالولد كما كان يدعو النّبي صلى الله عليه وسلم فيقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولما معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» [رواه مسلم].

20 دعاء للانجاب و«رزق الولد»

ومن أدعية الرزق بالمولود خاصة الولد الذكر التي يستطيع كل من الزوجين الدُّعاء بها:

ـ اللهم إني أسألك أن ترزقني ولداً ذكراً يحمل اسمي، ويُبقي ذكري محموداً بين الناس.

ـ اللهم ازرقني ولداً واجعله تقياً ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته خيراً.

ـ اللهم هب لي من لدنك ذكوراً ليكونوا لي عوناً على متاعب الحياة ومشاقّها.

ـ اللهم اجعل ما في بطني ذكراً، تام الخلقة، قوي البُنة، وأتمم لي فرحتي بالنظر إليه في القريب العاجل.

ـ رب اكتب لي مولودا ذكراً تُفرح به قلبي، وتقر به عيني، واجعله ربي صالحاً مُصلحاً، ومُعيناً لي على نوائب الدهر.

ـ اللهم هب لي من لدنك وليًا، وإجعله من الصالحين.

ـ اللهم ارزقني ولدًا واجعله تقيًا ذكيًا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.

ـ يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يُرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح.

ـ اللهم بشرني بالذرية الصالحة كما بشرت زكريا بيحيى يامن رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقني الذرية الصالحة المعافاة.

ـ ربي لا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين.

ـ ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

ـ ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.

ـ يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون ارزقني الذرية صالحة تقر بهما العيون اللهم امين يارب.

ـ اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب ربي ارزقني الذرية الصالحة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.

ـ اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني وتعيني في ديني و دنياي من بنين و بنات.

ـ رب ارزقني الذرية الصالحة في القريب العاجل اللهم فرحني بخبر حملي يارب ياكريم يارب عوضني.

ـ رَبِ هَب لِي مِن لَّدُنكَ ذُريَة طَيِّبَة إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

ـ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ.

كثرة الاستغفار ترسل الغيث وترزق الولد

والاكثار من الاستغفار يرزق الولد لقوله تعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا)، بينما قال صلى الله عليه وسلم: (مَن لزِمَ الاستغفارَ جعلَ اللَّهُ لهُ من كلِّ ضيقٍ مخرجًا ومن كلِّ همٍّ فرجًا ورزقَهُ من حيثُ لا يحتسبُ).

من دعاء الاستغفار :

«لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»، وهي دعوة ذي النون عليه السلام؛ فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؛ لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له».