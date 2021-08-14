تردد قناة سوريا دراما وأبرز الأعمال الدرامية على شاشتها

اهتمام كبير يوليه الجمهور العربي تجاة الدراما الشامية، وعليه يتم الحث عن تردد قناة سوريا دراما، التي تحرص على تقديم باقة مميزة من الأعمال السورية لعدد من المشاهير وكبار الفنانين، فضلا عن تقديمها أعمال من الواقع السوري.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، نرصد تردد قناة سوريا دراما في التقرير التالي:

تردد قناة سوريا دراما

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11938 عمودي.

معدل الترميز: 27500.

أبرز الأعمال على قناة سوريا دراما

وتقدم قناة سوريا دراما عدد من الأعمال الدرامية، نرصدها على النحو التالي:

- مسلسل أثر الفراشة ويعرض الساعة 23:00 ليلاً والإعادة 10:00 صباحاً.

- مسلسل دومينو يعرض الساعة 9 مساءً والإعادة 9 صباحاً .

- مسلسل وين الغلط الساعة 17:00 عصراً والإعادة 07:30 صباحاً.

- مسلسل بروكار يعرض الساعة 8 مساء والإعادة 3 فجراً .

- مسلسل نبتدي منين الحكاية يعرض الساعة 4 صباحاً والساعة 11 صباحاً.

- مسلسل غفوة القلوب يعاد الساعة 5 صباحاً .

- مسلسل وين الغلط يعرض يوميا الساعة 5 مساءً والاعادة الساعة 7:30 صباحا.

- مسلسل الأطفال نقار الخشب .

- مسلسل الأطفال شما في البراري الخضراء.

- مسلسل الأطفال دروب ريمي.

- مسلسل عيلة ست الساعة 3 مساءً والاعادة 2 صباحا .

- مسلسل حائرات يعاد الساعة 1 ليلاً .

- مسلسل خاتون الجزء الأول .

- مسلسل مدرسة الحب .

ريا وسكينة في الدراما السورية

وكانت قد أعلنت في وقت سابق، الدراما السورية عن خوضها لإنتاج مسلسل جديد عن أشهر سيدتان القرن العشرين وهما ريا وسكينة، وأنه من المقرر أن يشارك في البطولة كل من سلافة معمار، شكران مرتجى، وآخرون، وهو من إخراج تامر إسحاق، حيث تدور الأحداث في مجتمع شامي، عن امرأتين تقتلان الفتيات باستمتاع في فترة الحكم العثماني، وذلك وفقا لموقع سكاي نيوز.