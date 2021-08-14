قضايا الدولة: قبول طلبات تعيين دفعة جديدة من خريجي دفعة 2020

أعلنت الأمانة العامة بهيئة قضايا الدولة قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020، حيث يُشترط فيمن يتقدم للوظيفة توافر الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا بالإضافة إلى:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2- لا يزيد عمره على 30 سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المطلوبة في المتقدم لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية اللمختصة التي تحددها الهيئة.

وحددت الهيئة مواعيد ومكان التقديم بحيث:

- يتم استلام ملف التقديم نظير مبلغ أربعمائة جنيه مصرى، من مقر نادي مستشارى قضايا الدولة الكائن في 80 شارع أبو الفدا- الزمالك - القاهرة من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 مساء، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 12 أغسطس2021 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة تقديم المستندات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه، وصورة ضوئية من شهادد المؤهل «الليسانس».

ولفتت إلى أن تسجيل طلبات التعيين يكون من خلال الموقع الإلكترونى: «www.sla.gov.eg» خلال الفترة من السبت 21 أغسطس الجاري وحتى الخميس 9 سبتمبر المقبل، بينما يتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساء يوم السبت 18 سبتمبر، إلى يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر2021، طبقًا للجدول الذي سيتم نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.