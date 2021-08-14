سائق يقتل زوجته طعناً في بنها.. والتحريات الأولية: «مطبختش»

شهدت منطقة طابا بمدينة بنها في محافظة القليوبية، اليوم السبت، واقعة قتل زوج لزوجته طعناً بالسكين في ظروف غامضة، وهروبه بعد الحادث مباشرةً، حيث تكثف أجهزة الأمن والمباحث من جهودها لكشف غموض الواقعة، بعد أن جرى إخطار النيابة العامة لمعاينة الجثة، وتولي التحقيق.

تلقي المقدم محمد عماد، رئيس مباحث قسم أول بنها، إخطاراً من الأهالي بنشوب مشاجرة بين زوجين داخل منزلهم بمنطقة طابا بمدينة بنها، انتهت بمقتل الزوجة، بعدما سدد إليها زوجها طعنة نافذة أودت بحياتها، وفر هارباً من مسرح الجريمة.

تم إخطار اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وعلى الفور، انتقل العميد محمد عناني، مدير مباحث القليوبية، إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والمعاينات اللازمة.

جريمة قتل زوجة بنها.. المتهم فر هارباً

وبفحص جريمة قتل زوج زوجته ببنها تبين نشوب مشاجرة بين «أحمد ح.»، سائق سيارة «سوزوكي»، وزوجته، غير معلومة السبب حتى الآن، ويجري فحص الواقعة وبيان ملابساتها وأسبابها.

وبسؤال شهود العيان، تبين أن المتهم طعن المجني عليها بالسكين وفر هارباً، ودلت المعلومات الاولية على أن السبب في الواقعة الخلاف علي مصروف البيت، وعدم إعداد الزوجة المجني عليها الطعام لزوجها عند عودته من العمل.

التحريات الأولية في جريمة قتل زوجة بنها: خلافات زوجية

وتضاربت أقوال جيران المجني عليها والمتهم في جريمة قتل زوج زوجته ببنها، حول سبب الواقعة ما بين خلافات على مصروف البيت، وخلافات زوجية بينهما على مدار 6 اشهر، تركت فيها الزوجة المنزل، ثم عادت مؤخراً، فيما قال شهود آخرون إن الزوج تشاجر مع زوجته بسبب عدم إعدادها الطعام عند عودته للمنزل.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، بإشراف العقيد محمد عبد الله السايح، رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الحادث، وسرعة ضبط المتهم وبيان أسباب الواقعة.

وأجرت النيابة العامة، قبل قليل، المعاينة التصويرية لموقع الحادث، وأمرت بنقل جثة الزوجة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها لحين انتداب الطبيب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة، وأمرت بسرعة ضبط المتهم الهارب.