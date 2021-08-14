«الفقي»: وصول مبلغ الدعم في الموازنة الجديدة لـ275 مليار جنيه

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يفكر بشكل اقتصادي فيما يصب في خانة المواطن المصري، لافتًا إلى أن وصول مبلغ الدعم في الموازنة الجديدة لـ275 مليار جنيه، «لو ضربناها في 10 سنين هندخل في ما يقارب الـ3 تريليونات جنيه».

الفقي: إعادة هيكلة الدعم لصالح كرامة المواطن المصري

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، أن المواطن وعندما يحصل على رغيف العيش أو السلع التموينية فلا يقوم بتقديم شيئا بالمقابل، «بنعمل على إعادة تنظيم ده لصالح المواطن، حتى يصل الدعم للمواطن المستحق، مع تحفيزه لينتج ويساهم بالناتج المحلي الإجمالي، وده لصالح كرامة المواطن المصري».

الفقي: نقدم دعم في مبادرة «تطوير قرى الريف» تليق بالمواطن المصري

وأوضح أن كل ما يريده المواطن التعليم والرعاية الصحية وأن يكون طعامه بالمتناول لكي يعيش عيشه كريمة، لذا تقوم الدولة في الوصول للمواطن المصري في النجوع المصرية وبناء منازلهم لتوفير سكن أدمي لهم به كافة الخدمات التي يريدونها، «مشروع حياة كريمة هيتصرف عليها 700 مليار جنيه مصري خلال 3 سنوات، وده شكل من الدعم يليق بالمواطن المصري».

وأكد أن إعادة تنظيم الدعم سيعود على المواطن في التعليم والرعاية الصحية، لافتا إلى أن دعم الدولة لرغيف العيش قديما كان يصل لـ20 مليار جنيه، ومع وجود زيادة سكانية كبرى وصل مستوى دعم الدولة لرغيف العيش لـ50 مليار جنيه، «رغيف العيش اللي كان بيكلف الدولة 18 قرش من 10 سنين النهاردة بيكلف الدولة 65 قرش، والمواطن بيدفع 5 قروش».

وتابع: «لما نلاقي إننا بنزيد في السنة 2 مليون مواطن جديد هيحتاجوا كل شئ من الدولة، ولذلك يجرى إنشاء المدن الجديدة وتطوير الريف المصري وبنعمل حيز عمراني فيهم، وبنعلي المباني هناك، وبنوسع الطرق، وعايزين نحفز المواطن أن صحته تكون كويسه ونعمله مدارس علشان الأجيال اللي جايه من أولاده يلاقوا فرص عمل ويقدروا يسوقوا نفسهم ويجدوا فرص عمل».