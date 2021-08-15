عيد وفاء النيل 2021.. بداية الفيضان والخير

يحتفل المصريون يوم 15 أغسطس في كل عام بعيد وفاء النيل 2021، الذي كان معروفا في القدم وعلى مدى عصور عديدة، وكان له أهمية بالغة في حياة المصريين، وترصد السطور التالية، معلومات مهمة عن عيد وفاء النيل 2021.

عيد وفاء النيل على مر العصور

وفقا لوزارة الموارد المائية والري، يحتفل المصريون بيوم وفاء النيل في 15 أغسطس من كل عام، وفي الماضي أطلق على يوم وفاء النيل «عيد جبر النيل»، وفي العصر المملوكي والفاطمي كان المصريون يحتفلون بيوم وفاء النيل بمنطقة فم الخليج قرب جزيرة الروضة، ويعني يوم وفاء النيل أنّ مياه الفيضان تفيض بالقدر الكافي عن مجرى النيل، وأنّ النيل وفي للمصريين بعهده السنوي بالفيض على جانبيه حيث يحمل الخير لأهل مصر، وقديما قدّس المصريون نهر النيل.

وأوضحت الوزارة، أنّه أُشير قديما إلى يوم وفاء النيل بأنّه البداية الحقيقية للسنة المائية الجديدة، إلا أنّ وزارة الري تؤرخها في الأول من أغسطس، وهذه دورة طبيعية مهمة في مصر منذ العصور القديمة، حيث يظل فيضان النيل مستمرًا لمدة تصل إلى 3 أشهر مُتصلة تبدأ من أغسطس وحتى سبتمبر، وتبلغ ذروة الفيضان في أغسطس، ثم تنخفض تدريجيا حتى تتراجع نهائيًا في أكتوبر، ويتم حسابه في يوليو من العام المقبل.

عيد وفاء النيل في مصر الفرعونية

ومن أهم الطقوس المرتبطة بعيد وفاء النيل في مصر الفرعونية، تلك التي تشاع عن إلقاء المصريين القدماء لعروس النيل قربانا للنيل المعروف بـ«الإله حعبي»، وكانت الفتاة الجميلة الشابة تتزين بالحلي واللباس الفاخر لتتزوج بالإله «حعبي» في العالم الآخر، إلا أنّه لم يثبت تاريخيا من خلال نصوص عثر عليها في مصر القديمة عن الواقعة.

ومع تعاقب الزمن، صُنعت عروس من الخشب لإلقائها في النيل ثم عروس من الطين في العصر الإسلامي، حيث عاشت الأسطورة في خيال ووجدان المصريين وتناولها الأدباء والكتاب والسينما، وهو ما يؤكد تقديس المصريون لنهر النيل باعتباره رمز للعطاء والخير، فلولا النيل لكانت مصر صحراء بلا نبات ولا ماء ولا استقرار.

ماذا تعلم المصريون من النيل؟

تعلم المصريون من النيل تنظيم حياتهم والاستقرار والزراعة، وبناء السفن، كما تعلموا منه الثقافة والتعايش والاستقرار، ومن النيل تعلم المصريون بناء الأسرة.