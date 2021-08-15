وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

باشر ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بمحافظة الغربية، صباح اليوم، فعاليات سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020 /2021، وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وكيل تعليم الغربية يباشر سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020 /2021

واطمأن "حسن" وكيل التربية والتعليم إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوي من الإمتحان.

توجيهات عاجلة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم، قطاع التعليم الفني بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات ونظافة اللجان وتطهيرها قبل وبعد انتهاء اليوم الامتحاني.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفنى والأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية .

غرفة العمليات الرئيسية والغرف بالإدارات التعليمية العشر لم تتلق اي شكاوي من لجان

و أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف بالإدارات التعليمية العشر، لم تتلق أي شكاوى من لجان سير الامتحان ولا يوجد ما يعكر صفو سيرها.

1655 طالبا يؤدون امتحان الدور الثاني في جميع مجالات التعليم الفني

الجدير بالذكر أن 1655طالبا يؤدون امتحان الدور الثاني في جميع مجالات التعليم الفني مقسمين إلى 579 طالبا بالتعليم الصناعي و390 بالتعليم الزراعي و686 طالبا بالتعليم التجاري والفندقي، وذلك في 19 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.