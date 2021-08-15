نبيلة مكرم في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج: «مصر بتتغير»

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مصر تغيرت وتتغير بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبوجود الجمهورية الجديدة، مضيفة أن المصريين بالخارج، دائما ما يكونون عند حسن ظن بلدهم بهم، فقد نظموا وقفات دفاعا عن حقوق مصر في مياه النيل، ودائما يتواجدون في استقبال الرئيس السيسي، خلال زياراته الخارجية، وهو ما يحمل رسالة قوية للعالم الخارجي ويعكس مدى وقوف أبناء الوطن بالخارج خلف رئيسهم ودولتهم.

وأضافت «مكرم» خلال انطلاق المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، الذي ينعقد بحضور نحو 400 مشارك، و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم، أنه «لا يوجد فرق بين رجل وسيدة، ولا بين مسلم ومسيحي»، موضحة أن المؤتمر يحمل طابعا خاصا لمساندة الكيانات المصرية بالخارج لمبادرة «حياة كريمة» في ظل الجمهورية الجديدة، قائلة: «كلنا نجتمع اليوم لنعطي رسالة قوية إننا مع بلدنا في تحدياتها ومعها أيضا في تنميتها».

وتابعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج: «خلال حضوري مؤتمر «حياة كريمة» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجدت سيدة كبيرة في العمر تجلس في المقعد أمامي، وهذا يدل على أن المواطن أصبح يسبق الوزير في الجلوس، هذا هو الحال في الجمهورية الجديدة».

وأشادت مكرم، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدد من المواطنين في إفطار الأسرة المصرية، أمس، مؤكدة: «لقاء الرئيس مع الأسر المصرية رسالة قوية تعكس مدى دعم الدولة للأسر المصرية حيث كان اللقاء يحمل المزيد من الحب، والرئيس لا ينظر إلى شعبيته بقدر ما ينظر إلى أمانة العمل».

ووجهت وزيرة الهجرة، رسائل للكيانات المصرية بالخارج: «أمانة العمل تقتضي أن ننسى خلافاتنا وأن نتحد سويا لخدمة وطننا، ولا تصدقوا ما يقال تجاه مصر من شائعات»، موضحة أن وزارة الهجرة لا تفرق بين كيان وآخر وليس لديها مستشارون أو ممثلون في الخارج، وتعمل بكل المصريين في الخارج».

وأشارت مكرم، إلى أن المصريين بالخارج يسارعون للمشاركة في كل المبادرات الرئاسية بكل ما يمكن أن يقدموه، مشيدة بدور المرأة المصرية بالخارج: «تزيد قيم الولاء والانتماء في أبنائها».