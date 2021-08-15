رئيس «دفاع الشيوخ»: الجاليات المصرية بالخارج خط الدفاع الأول لوطننا

شارك الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب حماة الوطن، في فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج الذي افتتحته صباح اليوم الأحد، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

الجاليات المصرية بالخارج خط الدفاع الأول

وفي كلمة له خلال المؤتمر تحت عنوان «تحديات الأمن القومي»، أكد «الجندي» أن الجاليات المصرية بالخارج، خط الدفاع الأول في كل دولة يعيشون فيها بجميع أنحاء العالم، مشيدًا بالشخصية المصرية المغتربة؛ لأنه مهما كان ومهما حدث لها ولاء وحنين لتراب هذا الوطن العظيم.

الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إلى نجاح الدولة المصرية في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ووضع الحلول الجذرية للحفاظ على أرواح أبنائها حتى لا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة بحثا عن لقمة العيش، مضيفًا أن المشاريع القومية نجحت في تقليل البطالة وتوفير فرص العمل إلى جانب إطلاق المبادرات المختلفة مثل المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» وغيرها، التي كان لها بالغ الأثر لتشهد المجتمعات الغربية وخصوصا دول حوض المتوسط بنجاح مصر في منع الهجرة غير الشرعية.

تعديل قانون الهجرة

وأضاف «أنه بالدراسة المستفيضة لأحوال المصريين في الخارج ومشاكلهم سواء قبل جائحة كورونا أو الآثار المترتبة على الجائحة، وجدنا أنه أصبح من الضروري أن يتم تعديل قانون الهجرة رقم 111 لسنة 1982 ليظهر للنور قانون جديد يليق بالحاضر ويواكب المستقبل ويكون به ثوابت هامة تجعل المصري خارج وطنه يدرك إدراكا كاملا بأن الجمهورية الجديدة لجميع المصريين داخل مصر وخارجها».

وفي نفس السياق، ثمن رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ جهود وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم مع أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، ونشاطها معهم في غرس قيم الولاء والانتماء في قلوب وعقول هذه الأجيال التي هي العجلة الديناميكية للحاضر وصانعة المستقبل.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين بالخارج

كما أشاد الفريق أسامة الجندي بجهود وزارة الهجرة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين بالخارج، وتدشين مركز الحوار الخاص بهم، واصفا ذلك بأنها نقلة نوعية وقيمة فريدة لمد جسور الثقة بين الدولة وشباب مصر خارج أراضيها، داعيا الجاليات المصرية إلى حث بناتهم وأبنائهم على التسجيل للانضمام إلى مركز الحوار حتى يوضح لهم المفاهيم ويذلل لهم العقبات المختلفة، ويتيح لهم الأنشطة المتنوعة والمهمة لكي لا يقعون كفريسة لأي فكر مغلوط أو شائعات خارج أراضي الوطن.

وجدير بالذكر أن المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج قد انطلق بمشاركة الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب حماة الوطن، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من أعضاء مؤسسة حياة كريمة، إلى جانب عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين.