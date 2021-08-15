نائب محافظ المنوفية: الدولة تستثمر في بناء الإنسان للوصول لتنمية حقيقية
كتب:
الوطن
02:25 م | الأحد 15 أغسطس 2021
نائب محافظ المنوفية
أكد محمد موسى نائب محافظ المنوفية، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك عملية تمكين حقيقية للشباب قائمة على أسس علمية ومستدامة بدأت منذ انطلاق مؤتمر الشباب الأول عام 2016، مضيفًا إلى أن الجمهورية الجديدة جعلت المناصب السياسية والتنفيذية مليئة بالشباب وأصبح لدينا أكثر من 36 نائبًا لمحافظ من الشباب، بجانب عدد من النواب البرلمانيين.
جاء ذلك خلال مشاركة نائب المحافظ، في إطار فاعليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، الذي افتتحته صباح اليوم الأحد، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
مصر تستثمر في بناء الإنسان
وأضاف عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر أصبحت تستثمر في بناء الإنسان؛ للوصول إلى تنمية حقيقية ومستدامة، وأصبحت كل شرايين الدولة بها نماذج شابة.
أبناء مصر بالخارج درع حماية لوطنهم
وأكد «موسى» أن أبناء مصر بالخارج، درع الحماية والدفاع الأول عن بلدهم أينما كانوا، مشيدًا بما تقدمه وزارة الهجرة ومبادراتها الخاصة بالحوار المستمر مع أبناء المصريين بالخارج.
وأشار نائب المحافظ أن منصة الحوار بين شباب الدارسين، نموذج رائع؛ لربط الجيل الثاني والثالث للمصريين بالخارج ببلدهم.