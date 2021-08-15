نائب محافظ المنوفية: الدولة تستثمر في بناء الإنسان للوصول لتنمية حقيقية

أكد محمد موسى نائب محافظ المنوفية، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك عملية تمكين حقيقية للشباب قائمة على أسس علمية ومستدامة بدأت منذ انطلاق مؤتمر الشباب الأول عام 2016، مضيفًا إلى أن الجمهورية الجديدة جعلت المناصب السياسية والتنفيذية مليئة بالشباب وأصبح لدينا أكثر من 36 نائبًا لمحافظ من الشباب، بجانب عدد من النواب البرلمانيين.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب المحافظ، في إطار فاعليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، الذي افتتحته صباح اليوم الأحد، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

مصر تستثمر في بناء الإنسان

وأضاف عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر أصبحت تستثمر في بناء الإنسان؛ للوصول إلى تنمية حقيقية ومستدامة، وأصبحت كل شرايين الدولة بها نماذج شابة.

أبناء مصر بالخارج درع حماية لوطنهم

وأكد «موسى» أن أبناء مصر بالخارج، درع الحماية والدفاع الأول عن بلدهم أينما كانوا، مشيدًا بما تقدمه وزارة الهجرة ومبادراتها الخاصة بالحوار المستمر مع أبناء المصريين بالخارج.

وأشار نائب المحافظ أن منصة الحوار بين شباب الدارسين، نموذج رائع؛ لربط الجيل الثاني والثالث للمصريين بالخارج ببلدهم.