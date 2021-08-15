ضربة جديدة للإرهاب.. العراق يلقي القبض على 7 عناصر من «داعش»

قالت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، في تغريدة على تويتر إنها ألقت القبض على 7 إرهابيين خطرين من قيادات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى شمال البلاد.

من خلال الجهود المتميزة في متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكن رجال الوكالة بعملية استخبارية نوعية من إلقاء القبض على 7 إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة ٤ إرهاب لوجود معلومات مؤشرة بحقهم... pic.twitter.com/uthxehrndY — خلية الإعلام الأمني (@SecMedCell) August 15, 2021

وأضافت الوكالة في تغريدة: «من خلال الجهود المتميزة في متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكن رجال الوكالة بعملية استخبارية نوعية من إلقاء القبض على 7 إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب لوجود معلومات مؤشرة بحقهم من العناصر القيادية الخطرة في عصابات داعش الإرهابية».

وتابعت: «وبعد التحقيق معهم اعترفوا بأنهم عملوا مع هذه العصابات الإجرامية تحت كنى أبو أنس، أبو سفيان، أبو زينة، أبو سيف، أبو فهد، أبو مجاهد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون».

وختمت الوكالة قائلة: «تعاهد وكالة الاستخبارات العراق حكومة وشعباً بالاستمرار في بذل الجهود للقضاء على الإرهاب وملاحقة عناصره وكشف مخططاتهم الإرهابية».

كما نجحت الاستخابرات العراقية في ضبط حزام ناسف و27 قنبلة مختلفة و7 عبوات ناسفة و2 لغم ضد الدبابات وناظور نهاري وعتاد وقناصة في قضائيي سنجار وتلعفر غربي نينوى وتم تسليم الإرهابي إلى جهة الطلب فيما تم تفجير المواد من قبل مفارز هندسة الفرق المذكورة.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع أنها تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق احكام المادة 4 إرهاب، حيث عمل مع العناصر الإرهابية ضمن ما يسمى قاطع نينوى - ولاية العراق.