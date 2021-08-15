مريم نعوم: لا بد من تجسيد سيرة وحيد حامد في عمل سينمائي

أعربت مريم نعوم، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة الماضية، سواء في رمضان بمسلسل «خلي بالك من زيزي» مع أمينة خليل ومحمد ممدوح تايسون، أو خارج رمضان بمسلسل «ليه لأ 2»، الذي أدى بطولته منة شلبي وأحمد حاتم، وقالت إنها تهدف دائما لتجسيد أعمال حقيقية وقريبة من المجتمع المصري، لذلك تلقى النجاح.

تحويل سيرة وحيد حامد لعمل فني

ولإرتباطها الكبير باسم الكاتب الراحل وحيد حامد، قالت مريم نعوم لـ«الوطن»، إنها تتمنى أن تترجم سيرته الذاتية لعمل فني، مشيرة إلى أنها ترى أن سيرة وحيد حامد، يجب أن تكون فيلما سينمائيا لأنه طوال حياته معتز بالعمل السينمائي، وأكثر أعماله كانت في السينما.

لكنها كان لها رأى آخر أيضا، وقالت به أن حياته مليئة بالأحداث الكثيرة التي من الممكن أن تكون مسلسل كبير، لأن حياته يوجد بها الكثير من الأشياء التي يعرفها الجميع، مضيفة أن صاحب الرأي في ذلك، هو المخرج الكبير مروان حامد نجل الراحل.

الجزء الثالث من مسلسل ليه لأ

أما عن أعمالها الفترة المقبلة، قالت مريم نعوم، إنها تستعد للجزء الثالث من مسلسل «ليه لأ» بحكاية جديدة وأبطال جدد، مشيرة إلى أن الحياة ستكون إنسانية، كما تعود الجميع على المسلسل منذ الجزء الاول له.

أما عن تواجد مريم نعوم في السباق الرمضاني المقبل، أكدت تواجدها، لكنها تفضل إعلان تفاصيل العمل من خلال الشركة المنتجة للعمل، لكي تكون أنهت جميع التعاقدات.

وأضافت أنها كتبت عملين لبنانيين، منهما عملا لكارمن بصيبص، والعمل الآخر لدينا الشربيني، ويعتبر عمل مشترك بين مصر ولبنان، لذلك المسلسل سيوجد به اللهجتان، وعن طريقة الكتابة، قالت مريم، إنها تكتب بالمصري مثلما تكتب في كل مرة، لكن يوجد مصححين لهجة يحولون اللغة.