«شنقوه وقيدوه بموتوسيكل ورموه في الترعة».. تفاصيل مقتل خفير بأسيوط

كشفت التحريات التي باشرها ضباط قطاع الأمن العام، في واقعة مقتل أحد المواطنين فى مركز صدفا بأسيوط، أن المجنى عليه يدعى «أ. ج» 24 سنة، يعمل خفيرا خصوصيا، وأنه جرى قتله شنقا بحبل، ثم جرى تقييده وتعبئته فى جوال بلاستيك، وتقييده على موتوسيكل كان يستقله، وألقوه في ترعة نجع حمادي، وذلك أخذا بالثأر منه، لقتله شقيق المتهمين بقتله.

المجني عليه قتل شقيق المتهمين

وأوضحت التحريات، أن المجنى عليه، قتل قبل عامين، عامل بقريته التابعة لمركز صدفا بأسيوط، وتدخل عدد من الأهالي للصلح بينهم، لكن أشقاء القتيل لم يلتزموا بالصلح، وظلوا يراقبون المجنى عليه، حتى عاد لقريته، واعتقد أن الأمور استقرت، وعمل حارسا فى إحدى المزارع، واشترى دراجة نارية «موتوسيكل».

ضرب وشنق

وقرر المتهمون الانتقام، حيث تعقبوه فجر أمس، عقب خروجه من منزله، متوجها للمزرعة، ثم لحقوا به، وأسقطوه من فوق الموتوسيكل، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، ثم أوسعوه ضربا، قبل أن يشنقوه، وحسب التحريات، حاول المتهمون تقييد المجنى عليه على القضبان، حتى يدهسه القطار، لكنهم توقعوا نجاته، فقرروا شنقه.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين حملوا المجني عليه بعد ذلك، ووضعوه فى جوال بلاستيكي، بعد تقييده بالحبال، ثم قيدوه إلى الموتوسيكل، ودفعوه ليسقط فى الترعة، حتى تم العثور على الدراجة التى شاهدها أحد الأهالي، وتم استدعاء والدة المجنى عليه، التى قررت بخروج نجلها من المنزل للذهاب للعمل، ورجحت سقوطه بالدراجة النارية بالمجرى المائى عقب عبوره شريط السكة الحديد «مكان غير مُخصص للعبور».

القبض على المتهمين في إمبابة

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على المتهمين عقب هروبهما لمنطقة إمبابة بالجيزة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، أخذا للثأر، لسابقة قيام والد المجنى عليه بقتل شقيقهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم الثالث الهارب.