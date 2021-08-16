السيطرة على حرائق في 3 منازل وحوش ماشية بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في منزلين وحوش للماشية، بدائرة مركز سوهاج، كما تمت السيطرة على حريق اندلع بمنزل بدائرة مركز طما شمال سوهاج، وتبين أن سبب الحريق ين ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية.

تلقي اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب حريق بحوش بناحية دائرة مركز سوهاج، أنتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك «محمد. ى. م»، 71 سنة، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، وامتد لمنزلين مجاورين ملك كل من «شعبان. ا. م»، 53 سنة عامل، و«أحمد. ك. س»، 32 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية، وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

ورجح المتضررين من الحريق أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية، وأضافوا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفوا الشبهة الجنائية.

وتبلغ لمركز طما بنشوب حريق بمنزل بناحية دائرة مركز طم، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ملك المدعو «عاطف. ع. م»، 41 سنة، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكور بمضمون ما تقدم ورجح أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية، وإضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.