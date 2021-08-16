آليات اختيار المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية بالغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم عن عقد لجنة مكبرة تحت قيادة المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ، وعضوية كل من وكيل المديرية، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، والتنظيم والإدارة، وكلية التربية، ونقيب المعلمين ورئيس مجلس الامناء لاختيار مديري الإدارات التعليمية .

تشكيل لجنة من تعليم الغربية لاختيار مديري الإدارات التعليمية

وكشف وكيل التربية والتعليم في تصريح صحفي، اليوم، أن مديرية التربية والتعليم عقدت لجنة اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية «مستوى ثان»، وأجريت المقابلات بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية لاختبارات القيادات المناسبة حسب المؤهلات والقدرات التربوية والتعليمية .

اختبار 18 من المرشحين لشغل وظيفة مدير إدارة

كما أجرت لجنة الاختبارات المقابلات بحضور أعضائها لعدد 18 من المرشحين لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية مستوى ثان.

وكانت مديرية التربية والتعليم أعلنت في الأول من يوليو 2021م عن شغل وتجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية على مستوي الإدارات التعليمية العشرة بقري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

تخفيض تنسيق الشهادة الإعدادية ليصبح الحد الأدنى للقبول 229درجة

جدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وافق علي تخفيض تنسيق الشهادة الإعدادية ليصبح الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2021/2022 هو 229 درجة للقبول بالثانوي العام و 165 درجة للقبول بالثانوي الخاص وذلك للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وكشف أن قرار تخفيض التنسيق جاء استجابةً لمطالب الكثير من أولياء الأمور وحرصًا على مستقبل الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام في ضوء الكثافة المقترحة .