كيفية الاشتراك في مبادرة «بلاستيك مصر»؟.. اعرف أهدافها قبل ما تقدم

أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة الغربية مبادرة تطوير بلاستيك مصر لدعم شباب الخريجين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة.

وفيما يلي نستعرض أهداف البرنامج وكيفية التسجيل به، وفق ما ذكرته وزارة البيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أهداف البرنامج

يهدف برنامج تطوير «بلاستيك مصر»، إلى تمكين المشاركين من استخدام قدراتهم في تحليل الأفكار بعمق وتطوير امكانياتهم في مجال المشاريع وخاصة في مشروعات إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتطوير خطوط الإنتاج من أجل تشجيعهم على إنشاء وإدارة مشاريعهم الخاصة.

ويتكون البرنامج الخاص ببلاستيك مصر من مرحلتين:

المرحلة الأولى: البرنامج التدريبي (دراسة نظرية).

المحتوى التدريبي: (كيف تبدأ مشروعك الخاص، ريادة الأعمال ، القانون، تنظيم إدارة المخلفات الجديد، تنمية المهارات).

المرحلة الثانية: (دراسة عملية وزيارات ميدانية) مرحلة التوجيه.

وفي نهاية البرنامج، سيتمّ تكوين فريق عمل ينقسم الي مجموعتان مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون مشاريع على أرض الواقع سيتم تقييم أداء هذه المشاريع وإذا كانت نتيجة التقييم إيجابية تتولى المبادرة من خلال البرنامج الوطني عملية دراسة الجدوى الخاصة بتطوير خطوط الأنتاج والتي ستساعد أصحاب المشروعات على النجاح في مشروعاتهم الخاصة.

مجموعة التوعية وتنطلق فرق العمل للزيارات الميدانية وتوعية المصنعين بقانون إدارة المخلفات الجديد 202 لعام 2020.

معايير قبول المشاركين بمبادرة بلاستيك مصر

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم من 21 إلى 35 عامًا.

من لديه مشروع متناهي الصغر أو مشروع صغير أو من يسعى لامتلاك مشروع.

أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

كيفية الاشتراك

للاشتراك والتسجيل يرجي الضغط على هذا الرابط وكتابة البيانات المطلوبة من الاسم والعنوان والسن والوظيفة.