قانون عقوبات المرور الجديد 2021.. غرامات كبيرة ومخالفات لا تقبل التصالح

تضمنت مواد قانون عقوبات المرور الجديد 2021 عددا من العقوبات المشددة؛ لمنع المخالفات التي ينتج عنها حوادث كبيرة، بسبب الإهمال وعدم الالتزام بالقانون.

قانون عقوبات المرور الجديد 2021 تضمن عددا من مواد العقوبات الصارمة؛ للسيطرة على المخالفات المرورية؛ للحد من كوارث المرور والحوادث المروعة التي تحدث بشكل مستمر على الطرق، حيث تتنوع غرامات المرور الجديدة بين غرامة تأخير رخصة السيارة، والغرامة على مخالفات السير، والسير بدون رخصة قيادة من الأساس، وتم تغليظ عقوبة الكثير من المخالفات، التي تقع بسبب تجاوز السرعة أو عدم حمل رخصة قيادة سارية؛ من أجل تجنب الجرائم والحوادث.

غرامات قانون عقوبات المرور الجديد 2021

وتضمنت مواد قانون عقوبات المرور الجديد 2021، فرض غرامة 2000 جنيه لمخالفة تركيب زجاج ملون ومخالفة الإضرار البيئي ومخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار بها، غرامة من 1000 لـ3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة، غرامة من 1500 لـ3000 جنيه عند استعمال أجهزة تؤثر على الرادار، وغرامة 5000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه لمخالفة سير عكس الاتجاه.

وحدد قانون عقوبات المرور 2021، عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق وعدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور والسير بدون فرامل تبدأ من 300 جنيه إلى 1500 جنيه، غرامة تبدأ من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور، غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور، غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة، غرامة 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

عقوبات قانون المرور 2021

وتضمنت مواد قانون عقوبات المرور 2021، عقوبة الاعتداء على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب، غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه، غرامة تتراوح بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه حال انبعاث رائحة كريهة من المركبة، غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه عند التسبب في تعطيل حركة المرور، غرامة 50 ألف جنيه في حال نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقله.

المطبات وقطع الطريق

وعاقب القانون أيضًا كل من أقام مطبًا صناعيًا بدون ترخيص أو قاطع طريق أو غلق مكان أو احتجز أو ضيق مجرى النهر أو أعاق المرور أو عرض أرواح أو مال لخطر، بالسجن لمدة لا تتعدى سنة وغرامة من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه أو بواحدة من العقوبتين.