منير مكرم ينفي خروج سحر عبدالحميد من المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

استقرت الحالة الصحية للفنانة سحر عبدالحميد، بعد دخولها المستشفى، بسبب معاناتها مع بعض المشكلات في القلب، ما جعل ابنتها الفنانة ندى الرحمي تنقلها إلى المستشفى، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل، دخلت الرعاية المركزة.

منير مكرم يوضح تفاصيل حالة الفنانة سحر عبدالحميد

وقال الفنان منير مكرم لـ«الوطن»، إن الحالة الصحية للفنانة سحر عبدالحميد استقرت بنسبة كبيرة، لكنها لازالت داخل المستشفى تخضع للفحوصات والتحاليل.

ابنة الفنان سحر عبدالحميد تسرد تفاصيل مرض والدتها

وقد استغاثت الفنانة ندى رحمى بسبب مرض والدتها، قائلة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «من شوية اتحطيت في موقف لا أحسد عليه بجد وماتمناهوش لأي إنسان، أمي قلبها تعبان من زمان، من قيمة ساعة تعرضت أمي لأزمة قلبية نتيجة إرهاق شديد في المذاكرة وقلق امتحاناتها، ضغطها واطي جدا على عكس الطبيعي، أحنا عيلة ضغطنا عالي بالوراثة أساسا، وكمان قلبها كان بيدق بشكل مرعب لدرجة أن صدرها كان بيترج جامد، زي ما يكون قلبها هينط من ضلوعها».

وعن تفاصيل شعورها وقلقها على والدتها قالت: «اتوترت جدا وماكنتش عارفة اتصرف ازاي ولا اتصل بمين وزاد رعبي وتوتري أكتر لما قالتلي أنا هنام شوية ومن وقت للتاني بصي عليا شوفيني بتنفس ولا لأ، احنا ف حر ومش عايزة يطلعلي ريحة، للحظة مخي وقف وبقيت بصب عرق من كل ناحية».

وتابعت حديثها ندى: «ومش عارفة المفروض اتصل بمين من أصحابي ولا أكلم مين في النقابة، وأصحابي اللي ممكن يقفوا جمبي في إسكندرية مش هنا، على ما يوصلوا ما عرفش ممكن يحصل إيه أدركت ساعتها إني حرفيا بطولي غرقانة في شبر ميه ومخي واقف».