استمرار عرض «سيدة الفجر» على الطليعة حتى 23 أغسطس

أكّد المخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة، أنَّ العرض المسرحي «سيدة الفجر» مازال مستمرًا على مسرح الطليعة حتي يوم 23 أغسطس، يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حقق العرض منذ بداية عرضه على خشبة الطليعة بحي العتبة التابع للبيت الفني للمسرح، حسبما أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

عرض سيدة الفجر مستمر على الطليعة حتي 23 أغسطس

وعبّر «حسان» لـ«الوطن»، عن سعادته بالإقبال الكبير على العرض المسرحي، ومن المقرر أن يكون هناك خطة جديدة من أجل الإفصاح عن العروض المقرر عرضها على مسرح الطليعة، وأخرى التي تجوب المحافظات مع مراعاة الالتزم بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي للتصدي لفيروس كورونا.

معلومات عن العرض المسرحي سيدة الفجر

بدأ عرض مسرحية «سيدة الفجر» في عيد الأضحى الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً سواء من الكبار والغصار، والعرض يقدم رسالة إنسانية تمس كل الناس، وتدور فكرته في إطار تشويقي مثير حول قرية تزورها سيدة غريبة في إحدى الليالي وتتسبب زيارتها في تغير حال القرية بشكل كبير.

أبطال مسرحية «سيدة الفجر»

المسرحية تأليف الكاتب الإسباني إليخاندرو كاسونا، وإخراج أسامة رؤوف، وبطولة كل من خالد يوسف، ومصطفى عبدالفتاح، وبدور، وراندا جمال، ومي رضا، ونشوى إسماعيل، ووفاء عبده، ومجدي شكري، وبدور زاد، وعادل سمير توفيق، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود، إنتاج فرقة مسرح الطليعة.​

معلومات عن المخرج عادل حسان

هو مخرج مسرحي، حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 2000، وعمل مخرج بالمسرح القومي والبيت الفني للمسرح.

عمل ـيضًا كمدير تحرير لبرنامج ساعة مسرح من إنتاج القناة الأولى، قدم للمسرح من إخراجه محموعة من المسرحيات لفرق الهواة والمحترفين أبرزها «العاشق الولهان، الشاطر، آخر المطاف، درب عسكر»، وعدد كبير من الأعمال المسرحية.