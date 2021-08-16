مطار كابول.. مواطنون يتشبثون بطائرة للفرار من أفغانستان

أكد مسؤول عسكري أمريكي استئناف الرحلات العسكرية الأمريكية من مطار كابول الدولي، بعد تعليقها، إثر فوضى اقتحام الحشود للمطار، وسط مشاهد صادمة على مرأى ومسمع العالم بأسره.

وقال المسؤول الأمريكي إنه تم إخلاء المطار من حشود الأفغان، لكنه أضاف أن الجيش الأمريكي يتوقع استمرار عمليات الإخلاء إذا استمرت الحشود في التجمع، بحسب شبكة «سي ان ان» الأمريكية.

من جانبه، قال مسؤول عسكري أمريكي، في وقت سابق اليوم الإثنين، إن الجيش الأمريكي علق بشكل مؤقت عملياته الجوية في مطار كابول بأفغانستان، مضيفا أن القوات الأمريكية تحاول إخلاء المطار من الأفغان الذين تدفقوا على المطار، وأضاف أن تعليق الجيش الأمريكي لعملياته في مطار كابول سيستمر حتى التأكد من أن المطار آمن، حيث تعمل القوات الأمريكية على إجلاء الرعايا الأمريكيين مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

عشرات من الأشخاص يشاهدون أو يتابعون الطائرة في مطار كابول

وانتشرت مقاطع فيديو صادمة لمشاهد الفوضى في مطار كابول، حيث أظهر مقطع فيديو عددا من الأشخاص وهم يتشبثون بطائرة عسكرية أمريكية من طراز سي -17 أثناء إقلاعها من مطار حامد كرزاي الدولي في كابول.

وكشف مقطع الفيديو عشرات من الأشخاص يشاهدون أو يتابعون الطائرة، بعضهم تحت محركاتها والبعض يحاول التشبث بها، بينما أظهر مقطع فيديو آخر طائرة مروحية تابعة للجيش الأمريكي من طراز أباتشي وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق مدرج المطار فيما يبدو أنه محاولة لتفريق الحشود.

يذكر أن عائلات بأكملها في أفغانستان كانت تحاول، مع أطفالها الخائفين، الفرار، حاملة ما جلبت معها من أمتعة ثقيلة. حيث قال شاهد عيان إن التدافع كان كبيرا لدرجة حملت القوات الأمريكية التي تؤمن المطار على إطلاق النار في الهواء للسيطرة على الحشد، في حين ألغيت جميع الرحلات التجارية المغادرة، بحسب قناة «دويتش فيله» الألمانية.