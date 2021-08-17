مصرع ربة منزل صدمها قطار وطالب يطعن مقاول في سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، بعد أن صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام، وفي دائرة مركز ساقلته تم نقل مقاول مصابا بطعنة في البطن علي يد طالب، بسبب خلافات المصاهرة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

مصرع ربة منزل صدمها قطار

تلقي اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا بورود بلاغا باصطدام قطار بسيدة ووفاتها بناحية المزلقان القبلي دائرة قسم جرجا، انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط مباحث القسم.

وتبين من المعاينة والفحص أنه أثناء مرور قطار بضائع «القاهرة – أسوان»، اصطدم بالمدعوة «عبير.ع.ا»، 21 سنه ربة منزل، تقيم بناحية دائرة مركز جرجا حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بذات الناحية، ما نتج عنه وفاتها.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام، وبسؤال شقيقها المدعو «محمد. ع.ا»، 29 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة.

طالب يطعن مقاول في سوهاج

وتبلغ لمأمور مركز شرطة ساقلته من المستشفى الجامعي بسوهاج، وصول «فتحي.ا.ع»، 53 سنة، مقاول ويقيم بدائرة مركز ساقلته، مصاباً بجرح قطعي في البطن.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤاله اتهم نجل شقيق زوجته «إسلام.خ.ا»، 18 سنة، طالب، يقيم بدائرة المركز، بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته وتلفيات بالدراجة النارية خاصته بسبب خلافات المصاهرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والآداه المستخدمة، واعترف بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.