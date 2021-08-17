ضبط عاطل بحوزته «5 فرش حشيش» بأسيوط

ضبط فريق مباحث قسم شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط عاطل يتاجر فى المخدرات بحوزته 5 فرش حشيش قبل توزيعه على عملائه بمنطقة غرب السكة بالبندر دائرة القسم.

إخطار أمني بضبط عاطل بحوزته 5 فرش حشيش

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أبوتيج بورود معلومات لضباط وحدة مباحث القسم أكدتها التحريات وأفادت بقيام «فارس كمال سعد»،21 سنة ومقيم ببندر أبوتيج غرب السكة بالإتجار فى المخدرات مستغلا «توك توك»، في ترويج المخدرات وتوزيعها على عملائه.

مأمورية لضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية أسفرت عن ضبطه وبحوزته عدد 5 فرش حشيش مخدر وذلك أثناء استقلاله التوك توك الخاص به، وبسؤاله اعترف بحيازته للحشيش بقصد الاتجار فيه والتوك توك لإستخدامه فى توزيع المخدرات على عملاءه فى أبوتيح، وجرى التحفظ على المضبوطات والمحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة أبو تيج شنوا حملة على تجار المخدرات بدائرة القسم تمكنوا من خلالها ضبط 6 تجار مخدرات بحوزتهم 125 تذكرة هيروين قبل ترويجها على عملائهم بالبندر دائرة القسم.

كما تمكنت القوات من ضبط تشكيلاً عصابياً مكوناً من ثلاثة أشخاص، بينهم سيدة، وبحوزتهم 54 تذكرة هيروين قبل توزيعها على عملائهم، خلال حملة شنّتها قوات الشرطة، استهدفت خلالها متعاطي المخدرات والمتاجرين بها في دائرة القسم، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واستكمال الإجراءات القانونية.